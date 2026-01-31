वरिष्ठ US सैन्य विशेषज्ञ का तीखा कटाक्षः ट्रंप उतावले व अनियंत्रित राष्ट्रपति, अरबपति तय करते हैं उनकी नीतियां और दुश्मन !

अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ डगलस मैकग्रेगर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को “अनिश्चित और आवेगी” नेता बताते हुए दावा किया कि उनकी विदेश नीति कुछ अरबपति दानदाताओं के प्रभाव में तय होती है। उन्होंने यूक्रेन युद्ध, वैश्विक शक्ति संतुलन और अमेरिका की रणनीतिक...

Washington: अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य विशेषज्ञ और पूर्व सलाहकार डगलस मैकग्रेगर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला करते हुए उन्हें “अनिश्चित, आवेगी और भावनात्मक” नेता करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप स्वतंत्र रूप से फैसले लेने वाले नेता नहीं हैं, बल्कि उनकी नीतियां कुछ चुनिंदा अरबपति दानदाताओं के प्रभाव में तय होती हैं।

ANI को दिए विशेष साक्षात्कार में मैकग्रेगर ने कहा कि यदि ट्रंप वास्तव में स्वतंत्र होते, तो उनका व्यवहार और फैसले पूरी तरह अलग होते। उन्होंने आरोप लगाया कि आठ-दस बेहद ताकतवर अरबपति चुनावी फंडिंग के जरिए यह तय करते हैं कि अमेरिका के “प्रमुख लक्ष्य” कौन होंगे। मैकग्रेगर के अनुसार, ट्रंप का यूक्रेन युद्ध को “एक फोन कॉल में खत्म करने” का दावा उनकी गंभीर रणनीतिक समझ की कमी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप को न तो इस संघर्ष की गहराई की समझ थी और न ही वैश्विक शक्ति संतुलन का सही आकलन। उन्होंने राष्ट्रपति पद की शक्ति को जरूरत से ज्यादा आंक लिया।

अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञ ने भारत, चीन, रूस और ईरान को “सभ्यतागत राष्ट्र” बताते हुए कहा कि इन देशों की अपनी गहरी ऐतिहासिक पहचान और स्वतंत्र नीतियां हैं, जिन्हें ट्रंप समझने में असफल रहे। मैकग्रेगर का कहना है कि अमेरिकी विदेश नीति इस समय किसी ठोस रणनीति पर नहीं, बल्कि धनबल और प्रभावशाली लॉबी के इशारों पर चल रही है। हालांकि, इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में दावा किया कि रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रगति हो रही है, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच गहरी दुश्मनी शांति प्रक्रिया को कठिन बना रही है।

