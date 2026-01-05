ट्रंप ने मादुरो को ‘नरक समान’ सबसे खतरनाक जेल में किया बंद, खुद जज भी कैदी वहां भेजने से हैं डरते (Video)

Edited By Tanuja,Updated: 05 Jan, 2026 02:20 PM
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क की कुख्यात ब्रुकलिन जेल मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। यह जेल गंभीर अव्यवस्थाओं, हिंसा और खराब हालात के लिए बदनाम रही है। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद जेल के बाहर प्रवासी वेनेजुएलावासियों...
International Desk: वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन स्थित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर (एमडीसी) में रखा गया है। यह वही जेल है, जो वर्षों से गंभीर अव्यवस्थाओं, हिंसा और अमानवीय हालात को लेकर विवादों में रही है। हालात इतने खराब बताए गए हैं कि कुछ अमेरिकी न्यायाधीशों ने यहां आरोपियों को भेजने से तक इनकार किया है। 1990 के शुरुआती वर्षों में शुरू हुई यह संघीय जेल फिलहाल करीब 1,300 कैदियों का घर है। मैनहैटन और ब्रुकलिन की संघीय अदालतों में पेश होने वाले आरोपियों को आमतौर पर सबसे पहले यहीं रखा जाता है। यहां कथित गिरोह सदस्यों, मादक पदार्थ तस्करों के साथ-साथ सफेदपोश अपराधों के आरोपी भी बंद रहते हैं।
तीन जनवरी की रात मादुरो के पकड़े जाने की खबर सामने आते ही बड़ी संख्या में वेनेजुएला के प्रवासी, हाथों में राष्ट्रीय झंडे लिए, जेल के बाहर जमा हो गए और जश्न मनाया। जब मादुरो और उनकी पत्नी को लेकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की गाड़ियां जेल पहुंचीं, तो भीड़ ने नारे लगाए। मादुरो इस जेल में बंद होने वाले पहले राष्ट्रपति नहीं हैं। इससे पहले होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज़ भी इसी जेल में रखे गए थे। उन पर अमेरिका में सैकड़ों टन कोकीन की तस्करी का मुकदमा चला था। दोषी ठहराए जाने और 45 साल की सजा के बाद उन्हें दिसंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माफी देकर रिहा कर दिया था।
वर्तमान में एमडीसी ब्रुकलिन में मेक्सिको के सिनालोआ ड्रग कार्टेल के सह-संस्थापक इस्माइल ‘एल मायो’ ज़ाम्बाडा गार्सिया और यूनाइटेडहेल्थकेयर के सीईओ की हत्या के आरोपी लुइगी मैनजियोनी जैसे चर्चित कैदी भी बंद हैं। अतीत में यहां क्रिप्टो उद्यमी सैम बैंकमैन-फ्राइड और जेफ्री एपस्टीन की सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल भी रह चुकी हैं। समुद्र तट के औद्योगिक इलाके में, एक शॉपिंग मॉल के पास स्थित यह जेल दूर से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के करीब दिखाई देती है, लेकिन भीतर के हालात को कई बार “नरक समान” और “लगातार चल रही त्रासदी” बताया गया है। कैदियों और उनके वकीलों ने यहां लंबे समय से हिंसा और असुरक्षा की शिकायतें की हैं।
क्यों खतरनाक है ये जेल?
- 2024 में दो कैदियों की हत्या अन्य कैदियों द्वारा कर दी गई थी।
- कुछ जेलकर्मियों पर रिश्वत लेने और प्रतिबंधित सामान पहुंचाने के आरोप भी लगे।
- 2019 की सर्दियों में बिजली गुल होने से जेल एक सप्ताह तक अंधेरे और कड़ाके की ठंड में डूबी रही थी।
- हाल के महीनों में संघीय कारागार ब्यूरो ने हालात सुधरने का दावा किया है। इसके तहत अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी और चिकित्साकर्मी तैनात किए गए, रखरखाव से जुड़ी
- पिछले मार्च में 23 कैदियों पर आरोप लगाए गए थे, जिनमें हथियारों की तस्करी से लेकर प्रसिद्ध हिप-हॉप कलाकार जैम मास्टर जे की हत्या के मामले में दोषी व्यक्ति पर हमला शामिल था।
कारागार ब्यूरो ने सितंबर में दावा किया था, “संक्षेप में, एमडीसी ब्रुकलिन कैदियों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित है।” 700 से अधिक लंबित शिकायतों का निपटारा किया गया और बिजली, प्लंबिंग, भोजन सेवा तथा हीटिंग-एयर कंडीशनिंग प्रणालियों में सुधार किया गया। जेल के भीतर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।ब्यूरो के अनुसार, जनवरी 2024 में कैदियों की संख्या 1,580 थी और इसके बाद संख्या घटने से अपराध और प्रतिबंधित सामान की घटनाओं में “काफी कमी” आई है।एमडीसी पर निगरानी 2021 के बाद और बढ़ी, जब न्यूयॉर्क की दूसरी संघीय जेल मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर को बंद कर दिया गया था। वहीं जेफ्री एपस्टीन की मौत ने जेल व्यवस्था की खामियों और बदहाल हालात को उजागर किया था।