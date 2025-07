घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से PM मोदी किए गए सम्मानित, दोनों देशों के बीच हुए अहम समझौते

ITAM–ITRA पारंपरिक चिकित्सा MoU

घाना के ITAM (Institute of Traditional & Alternative Medicine) और भारत के ITRA (Institute of Teaching & Research in Ayurveda) के बीच शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान में साझेदारी को बढ़ावा।