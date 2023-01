पाकिस्तानः मस्जिद में आत्मघाती विस्फोट में 25 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल (Video)

पेशावरः पाकिस्तान के पेशावर में एक मस्जिद पर आत्मघाती धमाके में 25 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई जबित 100 से ज्यादा लोगों के घायल हो गए। धमाका इतना जोरदार था, की उसकी वजह से मस्जिद का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह गया है। धमाके के वक्त घटनास्थल पर 500 से अधिक लोग उपस्थित थे । ब्लास्ट पेशावर में पुलिस लाइंस के पास में स्थित मस्जिद में जोहर की नमाज के बाद हुआ। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धमाके के बाद अफरा-तफरी का माहौल नजर आ रहा है।

Blast in police lines mosque in #Peshawar , dozen of people injured. pic.twitter.com/TQ0gUcDIV6 — Khurram Iqbal (@khurram143) January 30, 2023

पाकिस्तान अखबार डॉन के मुताबिक, पेशावर के पुलिस लाइन इलाके में सोमवार दोपहर ये ब्लास्ट हुआ है। जिसमें कम से कम 90 लोग घायल हुए हैं। इस बीच, एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि इमारत का एक हिस्सा ढह गया है और इसके नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका है। इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और केवल एंबुलेंस को ही इलाके में प्रवेश करने दिया जा रहा है।

A powerful suicide blast inside a mosque in Peshawar’s Police Lines area on Monday martyred two policemen while more than 70 others were injured.#Peshawar pic.twitter.com/4EahaZmj5o