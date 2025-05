पाकिस्तान में आंतकियों ने स्कूल बस को बनाया निशाना, 4 बच्चों की मौत व 38 घायल (Video)

Peshawar: पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को एक स्कूल बस को निशाना बनाकर आत्मघाती कार बम धमाका किया गया। इस दर्दनाक घटना में 4 मासूम बच्चों की मौत हो गई जबकि 38 अन्य घायल हुए हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है।



A huge explosion in the Karachi school bus killed 5 children, 20 others fatally injured



LeT is suspected to be behind this attack. Pakistani army attended the funeral of LeT & JEM Terrorists a week ago and paid tributes with full state honours pic.twitter.com/T3CdHELLnH