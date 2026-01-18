Main Menu

ताइवान में बड़ा जासूसी खुलासाः TV पत्रकार और 5 सैन्य अधिकारी गिरफ्तार, चीन को भेज रहे थे गुप्त राज

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 12:04 PM

taiwanese journalist detained for bribing military to leak information

ताइवान में एक टीवी पत्रकार को चीन को सैन्य जानकारी देने के लिए ताइवानी सैन्य अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। इस मामले में पांच वर्तमान और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी भी पकड़े गए हैं। घटना चीन की संभावित घुसपैठ को लेकर...

International Desk: ताइवान में एक पत्रकार को मुख्यभूमि चीन के लोगों को सैन्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए सेना के अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपों में शनिवार को हिरासत में लिया गया। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब स्वशासित द्वीप ताइवान चीन की संभावित घुसपैठ के खिलाफ सख्ती बढ़ा रहा है। ताइवान के कियाओतौ जिला अभियोजक कार्यालय ने एक बयान में कहा कि एक जिला अदालत ने लिन उपनाम वाले एक टेलीविजन रिपोर्टर और सेना के पांच वर्तमान व सेवानिवृत्त अधिकारियों की हिरासत का आदेश दिया है।

 

बयान में पत्रकार की पहचान उजागर नहीं की गई, लेकिन सीटीआई टीवी ने अपने रिपोर्टर लिन चेन-यू की हिरासत की पुष्टि की। चैनल ने कहा कि उसे मामले के विवरण की जानकारी नहीं है, लेकिन उसने निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया की मांग करते की है। ताइवान में सरकार और सेना के भीतर जासूसी मामलों की जांच आम है लेकिन पत्रकारों पर इस तरह के आरोप दुर्लभ माने जाते हैं। अभियोजकों का आरोप है कि लिन ने ‘‘चीनी व्यक्तियों'' को जानकारी देने के बदले वर्तमान सैन्य अधिकारियों को कुछ हजार से लेकर दस हजार ताइवानी डॉलर तक के कई भुगतान किये। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि वे चीनी व्यक्ति कौन थे या उनका चीनी सरकार से कोई संबंध था या नहीं।  

