अमेरिका में न्यू ईयर ईव पर ISIS आतंकी हमले की साजिश नाकाम, FBI ने 18 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका में नए साल के जश्न से ठीक पहले एक बड़े आतंकी हमले की साजिश को सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते नाकाम कर दिया। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने नॉर्थ कैरोलिना में ISIS से प्रेरित एक खतरनाक हमले का खुलासा किया है, जिसकी योजना न्यू ईयर ईव के दिन बनाई गई थी। इस मामले में FBI ने एक 18 साल के युवक को गिरफ्तार किया है, जो बीते करीब एक साल से इस हमले की तैयारी कर रहा था।
FBI शार्लोट की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की फिराक में था। हमले में आग्नेयास्त्र नहीं, बल्कि चाकू और हथौड़े जैसे धारदार और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जाना था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। FBI ने बताया कि एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और समय पर मिली खुफिया जानकारी के चलते इस साजिश को आखिरी वक्त पर फेल कर दिया गया और कई मासूम लोगों की जान बचा ली गई।
FBI ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि “FBI और हमारे कानून प्रवर्तन साझेदारों ने नॉर्थ कैरोलिना में न्यू ईयर ईव पर होने वाले एक संभावित आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। आरोपी सीधे तौर पर ISIS की विचारधारा से प्रेरित था और उसी के नाम पर हमला करने की तैयारी कर रहा था।” इससे साफ होता है कि यह कोई अचानक उपजा विचार नहीं था, बल्कि आतंकी सोच से प्रभावित होकर की गई सुनियोजित साजिश थी।
इस मामले पर FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारे कानून प्रवर्तन साझेदारों ने मिलकर बेहतरीन काम किया और निस्संदेह कई लोगों की जान बचाई। उन्होंने इस ऑपरेशन को सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और समन्वय का उदाहरण बताया।
यूएस अटॉर्नी रस फर्ग्यूसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट (Christian Sturdivant) के रूप में हुई है। उनके मुताबिक, आरोपी पिछले लगभग एक साल से हमले की योजना बना रहा था। यह केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। फर्ग्यूसन ने कहा कि आरोपी “जिहाद” की मानसिकता से प्रेरित था और अगर उसे समय रहते नहीं रोका जाता, तो कई निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि जांच अभी जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी का किसी अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से सीधा संपर्क था या वह ऑनलाइन प्रचार और कट्टरपंथी सामग्री से प्रभावित होकर अकेले ही इस साजिश को अंजाम देने वाला था। FBI ने साफ किया है कि अमेरिका में ऐसे किसी भी खतरे को लेकर एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।