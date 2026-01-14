ब्रिटेन का एलन मस्क को झटका: सरकार ने AI पर कसा शिकंजा, कहा-Grok और X को मानना ही होगा कानून

ब्रिटेन ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और उसके AI टूल Grok को लेकर सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा कि ब्रिटिश कानून से कोई समझौता नहीं होगा। नियमों का उल्लंघन हुआ तो कड़ी कार्रवाई तय है।

London: ब्रिटेन सरकार ने एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल Grok को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ब्रिटिश कानून के आगे कोई भी कंपनी बड़ी नहीं है और X को हर हाल में देश के नियमों का पालन करना होगा।स्टारमर ने कहा कि Grok के जरिए तैयार की जा रही यौन आपत्तिजनक और अवैध AI इमेजरी, खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़ा कंटेंट, “बेहद शर्मनाक और अस्वीकार्य” है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्लेटफॉर्म ने खुद को नियंत्रित नहीं किया, तो सरकार सीधे हस्तक्षेप करेगी।

इस पूरे मामले में ब्रिटेन के मीडिया रेगुलेटर Ofcom ने X के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू कर दी है। जांच का मकसद यह जानना है कि क्या X ने ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन किया है। इस कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अवैध, अश्लील और गैर-सहमति वाले कंटेंट को रोकना अनिवार्य है। ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार, यदि जांच में गंभीर उल्लंघन सामने आते हैं, तो भारी जुर्माना, कड़े प्रतिबंध और यहां तक कि UK में प्लेटफॉर्म पर अस्थायी या स्थायी रोक भी लगाई जा सकती है।

सरकार ने यह भी साफ किया है कि अब AI के जरिए बिना सहमति के बनाए गए अंतरंग चित्र तैयार करना या साझा करना एक आपराधिक अपराध माना जाएगा।हालांकि, X की ओर से दावा किया गया है कि Grok की इमेज जेनरेशन सुविधा को सीमित किया गया है, लेकिन ब्रिटिश सरकार इसे नाकाफी मान रही है। प्रधानमंत्री स्टारमर ने दोहराया कि डिजिटल सुरक्षा, मानवाधिकार और बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।

