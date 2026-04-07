ट्रंप की ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की धमकी से दुनिया में हड़कंप, UN की सभी देशों से अपील-अब शांति ही एकमात्र रास्ता

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले की धमकी पर गंभीर चिंता जताई। एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और सभी पक्षों से शांति का रास्ता अपनाने की अपील की।

International Desk: संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने अमेरिका के नेता डोनाल्ड ट्रंप की उस चेतावनी पर चिंता जताई है, जिसमें उन्होंने ईरान के ऊर्जा संयंत्रों और अन्य बुनियादी ढांचे पर हमला करने की बात कही थी। यह चेतावनी हॉर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा कि ऐसी धमकियां गंभीर हैं और इससे हालात और बिगड़ सकते हैं । उन्होंने साफ कहा कि किसी भी देश के बिजली संयंत्र, पुल और अन्य नागरिक ढांचे पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है।

गुतारेस ने यह भी दोहराया कि युद्ध के दौरान भी नियम होते हैं। अगर कोई जगह सैन्य लक्ष्य मानी जाए, तब भी ऐसा हमला नहीं होना चाहिए जिससे आम लोगों को ज्यादा नुकसान पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र ने सभी देशों से अपील की है कि वे तनाव कम करें और बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकालें। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि संघर्ष को खत्म किया जाए और शांति का रास्ता अपनाया जाए।