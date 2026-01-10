Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | ग्रीनलैंड में ऐसा क्या खास है? जिसे ट्रंप हर हाल में पाना चाहते हैं, जानकर उड़ जाएंगे होश

ग्रीनलैंड में ऐसा क्या खास है? जिसे ट्रंप हर हाल में पाना चाहते हैं, जानकर उड़ जाएंगे होश

Edited By Updated: 10 Jan, 2026 12:02 PM

what is so special about greenland that trump wants to acquire it at all costs

अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर इसे ‘आसान तरीके’ से हासिल नहीं किया गया तो ‘मुश्किल तरीका’ अपनाया जाएगा। ग्रीनलैंड राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्कटिक शिपिंग रूट, स्पेस सर्विलांस और प्राकृतिक...

नेशनल डेस्क : अमेरिका अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की योजना बना रहा है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट के अनुसार, अमेरिकी सरकार इस पर किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अमेरिका इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अहम मानता है और इसके लिए सैन्य विकल्प भी सोच रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार खुलकर कहा है कि अगर इसे 'आसान तरीके' से हासिल नहीं किया गया, तो 'मुश्किल तरीका' अपनाया जाएगा।

क्यों जरूरी है ग्रीनलैंड?

सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय सुरक्षा है। ग्रीनलैंड का स्थान अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। यह नॉर्थ पोल के पास स्थित है और आर्कटिक सर्कल में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को मजबूत कर सकता है। यहां का 'पिटुफिक स्पेस बेस' अमेरिका को मिसाइल और स्पेस सर्विलांस की जानकारी देता है। इस इलाके पर नियंत्रण होने से अमेरिका रूस और चीन जैसी शक्तियों की गतिविधियों पर नजर रख सकता है।

यह भी पढ़ें - Road Accident : कांग्रेस के दिग्गज नेता की बेटी की हुई मौत

आधुनिक खजानों से भरा है ग्रीनलैंड

ग्रीनलैंड सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है। यहां रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REEs) मौजूद हैं, जो अमेरिका को चीन पर निर्भर रहने से बचा सकते हैं। इसके अलावा, यहां यूरेनियम, लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, तेल और गैस भी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अमेरिका के लिए ये संसाधन तकनीकी और ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

नया ट्रेड रूट और ग्लोबल कंट्रोल

क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक में नए शिपिंग रूट खुल रहे हैं। ये रूट एशिया, यूरोप और अमेरिका के बीच दूरी को कम कर सकते हैं। छोटे रूट से व्यापार लागत कम होगी और जिस देश के पास इन पर नियंत्रण होगा, वह वैश्विक व्यापार में प्रमुख भूमिका निभा सकेगा। ग्रीनलैंड इन नए रूट्स के लिए अहम स्थान है।

और ये भी पढ़े

स्पेस और सैटेलाइट कंट्रोल

ग्रीनलैंड पोलर सैटेलाइट्स के लिए भी रणनीतिक महत्व रखता है। यहां से स्पेस ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन के साथ-साथ स्पेस वारफेयर और सर्विलांस को मजबूत किया जा सकता है। इस दृष्टि से भी अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण है।

यह भी पढ़ें - एक्सीडेंट के बाद इलाज के पैसे की अब चिंता खत्म, केंद्र सरकार लॉन्च करने जा रही ये किफायती योजना

चीन और रूस की बढ़ती ताकत रोकने की योजना

चीन और रूस पिछले सालों में आर्कटिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। चीन माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च में सक्रिय है, वहीं रूस ने सैन्य बेस, न्यूक्लियर आइसब्रेकर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स से ताकत बढ़ाई है। अमेरिका नहीं चाहता कि ग्रीनलैंड में चीन या रूस की पकड़ बढ़े। इसी कारण अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहता है।

 


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!