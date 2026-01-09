जब लैंडिंग के दौरान यात्रियों की जान हवा में लटकी! सोशल मीडिया पर वायरल हुआ खौफनाक वीडियो

तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में गुरुवार को आए भयानक तूफान ने पूरी तरह से ज़िंदगी रोक दी है। तेज़ हवाओं, समुद्र में ऊंची लहरों और भारी बारिश ने पूरे पश्चिमी तुर्की में अफ़रा-तफ़री मचा दी है।

इंटरनेशनल डेस्क: तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में गुरुवार को आए भयानक तूफान ने पूरी तरह से ज़िंदगी रोक दी है। तेज़ हवाओं, समुद्र में ऊंची लहरों और भारी बारिश ने पूरे पश्चिमी तुर्की में अफ़रा-तफ़री मचा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, कई इलाकों में हवा की रफ़्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा दर्ज की गई है।

🌧️🇹🇷 Intense weather in Istanbul forced a passenger jet to break off its landing attempt at Sabiha Gökçen Airport earlier today. Skies over the city have been anything but calm. pic.twitter.com/DElvcFcB0A — WAR (@warsurveillance) January 8, 2026



इस बीच, प्लेन तूफान की भयावहता का अंदाज़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो से लगाया जा सकता है, जिसमें इस्तांबुल के सबिहा गोकसेन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान पेगासस एयरलाइंस का एक प्लेन बुरी तरह हिलता हुआ दिख रहा है। खराब मौसम की वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद पायलट को लैंडिंग कैंसिल करके 'गो-अराउंड' (प्लेन को दोबारा उड़ाना) करना पड़ा।



इसके बाद, तुर्की के मौसम विभाग ने नागरिकों से गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की अपील की है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम के बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन विभाग ने कड़ाके की ठंड और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यह तूफान हाल के वर्षों की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है, जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को दर्शाता है।