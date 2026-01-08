Main Menu

दिल्ली तुर्कमान गेट हिंसा मामले में 6 और लोग गिरफ्तार, अब तक कुल 11 आरोपी पुलिस के शिकंजे में

08 Jan, 2026

6 more people arrested in delhi turkman gate violence case

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अदालत के आदेश पर चलाए गए अतिक्रमण-रोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा और पत्थरबाजी के सिलसिले में छह और लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में अदालत के आदेश पर चलाए गए अतिक्रमण-रोधी अभियान के दौरान हुई हिंसा और पत्थरबाजी के सिलसिले में छह और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इस मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों को हिरासत में ले चुकी है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। इस हिंसा के सिलसिले में बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अफान, आदिल, शाहनवाज, हमजा, अथर और उबेद के रूप में हुई है, ये सभी तुर्कमान गेट इलाके के निवासी हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (मध्य दिल्ली) निधिन वलसन ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा, ‘‘हमने छह और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक एक नाबालिग समेत कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।''

PunjabKesari

उन्होंने कहा कि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की पर्याप्त तैनाती की गई है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान इलाके में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण-रोधी अभियान के दौरान उस वक्त हिंसा भड़क गई, जब कई लोगों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके, जिससे इलाके के थाना प्रभारी सहित पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए।

पुलिस सूत्रों के अनुसार हालात उस समय बिगड़ गए जब सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि तुर्कमान गेट के सामने स्थित मस्जिद को अतिक्रमण-रोधी अभियान के दौरान ध्वस्त किया जा रहा है, और लोग वहां इकट्ठा होने लगे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकने में 150 से 200 लोग शामिल थे। एमसीडी के उपायुक्त विवेक कुमार ने स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान लगभग 36,000 वर्ग फुट अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया था, जहां एक निदान केंद्र और ‘बैंक्वेट हॉल' समेत कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 

