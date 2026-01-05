Indian Railways: 12 जनवरी से 8 AM - 12 AM तक ये लोग बुक नहीं कर पाएंगे टिकट, जानिए रेलवे का नया 2026 फॉर्मूला

Edited By Radhika, Updated: 05 Jan, 2026 04:04 PM

Indian Railway: भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में होने वाली धांधली और दलालों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आधार आधारित वेरिफिकेशन को अनिवार्य स्तर पर बढ़ा दिया है। 5 जनवरी 2026 से लागू हुए नए नियम के तहत यदि आपका IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आप एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के पहले दिन यानी जिस दिन बुकिंग खुलती है, उस दिन सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

चरणबद्ध तरीके से बढ़ रही है सख्ती रेलवे ने इस पाबंदी को तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई है:

क्यों लिया गया यह फैसला?

रेलवे के इस कदम का मुख्य उद्देश्य फर्जी अकाउंट्स और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए टिकट बुक करने वाले दलालों पर लगाम लगाना है। जांच के दौरान करीब 3 से 6 करोड़ फर्जी अकाउंट्स की पहचान की गई है। आधार लिंक होने से केवल असली यात्री ही पीक आवर्स में टिकट बुक कर सकेंगे, जिससे आम जनता को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

यात्रियों के लिए ध्यान देने वाली बातें: