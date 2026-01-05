Main Menu

Indian Railways: 12 जनवरी से 8 AM - 12 AM तक ये लोग बुक नहीं कर पाएंगे टिकट, जानिए रेलवे का नया 2026 फॉर्मूला

भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में होने वाली धांधली और दलालों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आधार आधारित वेरिफिकेशन को अनिवार्य स्तर पर बढ़ा दिया है।

Indian Railway: भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग में होने वाली धांधली और दलालों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आधार आधारित वेरिफिकेशन को अनिवार्य स्तर पर बढ़ा दिया है। 5 जनवरी 2026 से लागू हुए नए नियम के तहत यदि आपका IRCTC अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आप एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) के पहले दिन यानी जिस दिन बुकिंग खुलती है, उस दिन सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

चरणबद्ध तरीके से बढ़ रही है सख्ती रेलवे ने इस पाबंदी को तीन चरणों में लागू करने की योजना बनाई है:

  1. प्रथम चरण (29 दिसंबर 2025 से): बिना आधार वाले यूजर्स के लिए सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक बुकिंग बंद की गई।

  2. सेकेंड चरण (5 जनवरी 2026 से): यह समय सीमा बढ़ाकर अब सुबह 8 से शाम 4 बजे तक कर दी गई है।

  3. तृतीय चरण (12 जनवरी 2026 से): आने वाली 12 जनवरी से बिना आधार लिंक वाले यूजर्स सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक टिकट बुक नहीं कर सकेंगे। यानी वे केवल देर रात ही ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे।

PunjabKesari

क्यों लिया गया यह फैसला?

रेलवे के इस कदम का मुख्य उद्देश्य फर्जी अकाउंट्स और ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के जरिए टिकट बुक करने वाले दलालों पर लगाम लगाना है। जांच के दौरान करीब 3 से 6 करोड़ फर्जी अकाउंट्स की पहचान की गई है। आधार लिंक होने से केवल असली यात्री ही पीक आवर्स में टिकट बुक कर सकेंगे, जिससे आम जनता को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

यात्रियों के लिए ध्यान देने वाली बातें:

  • ऑफलाइन बुकिंग पर असर नहीं: रेलवे काउंटर (PRS) से टिकट बुक कराने के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहां आधार लिंक की यह अनिवार्यता फिलहाल लागू नहीं है।

  • आधार लिंक कैसे करें: IRCTC वेबसाइट या ऐप पर 'My Profile' में जाकर 'Aadhaar KYC' के जरिए आप आसानी से ओटीपी की मदद से अपना अकाउंट लिंक कर सकते हैं।

 

