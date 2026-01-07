8th Pay Commission: 8th Pay Commission को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, जानिए कब खाते में आएगी बढ़ी हुई सैलरी

Edited By Radhika, Updated: 07 Jan, 2026 06:05 PM

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन को हरी झंडी दे दी है। इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज जैन को सदस्य-सचिव और आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य...

8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के औपचारिक गठन को हरी झंडी दे दी है। इस आयोग की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। वहीं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज जैन को सदस्य-सचिव और आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष को अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।

कब तक लागू होंगी सिफारिशें?

भले ही कर्मचारी 1 जनवरी से नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हों, लेकिन इसकी प्रक्रिया में समय लगेगा। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद इसे केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिलनी होगी। जानकारों का मानना है कि जुलाई 2027 से जनवरी 2028 के बीच कर्मचारियों के खाते में बढ़ी हुई सैलरी आनी शुरू हो सकती है।

क्या 2026 से मिलेगा एरियर?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि नियम के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएंगी। यानी भले ही इसे लागू करने में एक या दो साल की देरी हो, लेकिन बढ़ा हुआ पैसा 1 जनवरी 2026 से जोड़कर (एरियर के रूप में) दिया जाएगा।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

8वें वेतन आयोग के दायरे में 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स आएंगे। अर्थशास्त्रियों के अनुसार- मूल वेतन में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। बेसिक के साथ-साथ HRA (हाउस रेंट अलाउंस), ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी।