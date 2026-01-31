Main Menu

    भीषण सड़क हादसाः गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

भीषण सड़क हादसाः गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

31 Jan, 2026 09:36 PM

a truck collided with several vehicles resulting in tragic death of 6 people

ओडिशा के गंजाम जिले में एक ट्रक के तीन दोपहिया वाहनों को रौंद देने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। दुर्घटना ब्रह्मपुर शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर...

भुवनेश्वरः ओडिशा के गंजाम जिले में एक ट्रक के तीन दोपहिया वाहनों को रौंद देने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और छह अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। दुर्घटना ब्रह्मपुर शहर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर हल्दियापदर में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग के गलत दिशा की तरफ चल रहा था और पुल से टकराने से पहले इसने एक के बाद एक तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। 

चार लोगों की मौके पर ही मौतः पुलिस
पुलिस ने कहा, ''चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने बाद में दम तोड़ दिया। घायलों में कुछ पैदल यात्री भी शामिल हैं जिन्हें एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया।'' इसने कहा कि तेज रफ्तार ट्रक ने तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी जो करीब 200 मीटर तक घिसटती रहीं। घटना के तुरंत बाद चालक मौके से फरार हो गया। दक्षिणी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक नीति शेखर मौके पर पहुंचे और घायलों के बचाव कार्य की निगरानी की। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच जारी है। 

मुख्यमंत्री मांझी ने हादसे पर शोक व्यक्त किया 
ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, ''गंजाम जिले के ब्रह्मपुर के पास हल्दियापादर में हुए दुखद सड़क हादसे में जानमाल की हानि पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शोक व्यक्त किया है।'' इसने कहा कि मांझी ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के परिजनों के लिए चार-चार लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। पोस्ट में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। विपक्ष के नेता और बीजद अध्यक्ष नवीन पटनायक व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट में दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। 

