Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | VB- G Ram G के विरोध में विशेष विधानसभा सत्र बुलाने पर भड़के जाखड़, बोले- ‘आप' सरकार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर रही

VB- G Ram G के विरोध में विशेष विधानसभा सत्र बुलाने पर भड़के जाखड़, बोले- ‘आप' सरकार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम कर रही

Edited By Updated: 28 Dec, 2025 05:12 PM

aap government is working like an event management company on vb g ram g jakhar

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) अधिनियम के विरोध में विशेष विधानसभा सत्र बुलाने के लिए जमकर हमला बोला।...

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पंजाब इकाई के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने रविवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) अधिनियम के विरोध में विशेष विधानसभा सत्र बुलाने के लिए जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार विकास कार्यों पर ध्यान देने के बजाय किसी ‘इवेंट मैनेजमेंट' कंपनी की तरह व्यवहार कर रही है।

PunjabKesari

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि ‘आप' सरकार एक और ‘प्रचार अभियान' की तैयारी कर रही है। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के वीबी- जी राम जी अधिनियम के विरोध में 30 दिसंबर को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। यह अधिनियम 20 साल पुराने मनरेगा कानून की जगह लाया गया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने शनिवार को दावा किया था कि नया ग्रामीण रोजगार कानून गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति समुदायों और मनरेगा पर निर्भर ग्रामीण मजदूरों को बुरी तरह प्रभावित करेगा।

भाजपा नेता जाखड़ ने रविवार को यहां एक बयान में कहा कि मान सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और उसके पास गिनाने लायक कोई उपलब्धि नहीं है। उन्होंने विशेष सत्र की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘‘इसलिए, यह हर दिन नया दुष्प्रचार कर रही है।'' जाखड़ ने कहा कि बेहतर होगा अगर सरकार राज्य में ‘बिगड़ती' कानून-व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने और ‘‘लगभग रोजाना हो रही हत्याओं और जबरन वसूली की धमकियों पर विचार-विमर्श करने'' के लिए एक विशेष सत्र बुलाए। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!