ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा लहरा रहे भारतीयों पर खालिस्तान समर्थकों का  हमला, पांच घायल (Video)

सिडनीः ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भारतीयों पर कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दियाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना में पांच लोग घायल हो गए जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ छात्र तिरंगा झंडा लहरा हैं तभी वहां खालिस्तानी समर्थक अचानक आते हैं और तिरंगा झंडा लिए स्टूडेंट और कुछ लोगों को खदेड़ देते हैं और उन पर हमला कर रहे हैं वहीं खालिस्तान समर्थक अपना खुद का झंडा हाथ में लिए हैं।

हिंदू ह्यूमन राइट्स ऑस्ट्रेलेशिया की निदेशक सारा एल गेट्स ने खालिस्तान समर्थकों के एक समूह द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज ले जा रहे एक भारतीय युवक को खदेड़ते हुए ट्विटर पर वीडियो साझा किया। गेट्स ने ट्वीट किया कि इस फुटेज में साफ दिख रहा कि खालिस्तानी लोगों का एक समूह तिरंगा लेकर खड़े अकेले भारतीय युवक के पास आते हैं और फेडरेशन स्क्वायर खालिस्तान रेफरेंडम के पास उन पर हमला करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया पुलिस आंख नहीं मूंदेगी।वहीं उनमें से एक को तलवार के साथ भीड़ की ओर बढ़ते देखा गया।

#Khalistan supporters attack Indians in Australia.

Pro-Khalistan groups are offering help to get permanent #Australian citizenship to NRIs in return for support.#KhalistanReferendum pic.twitter.com/o46Jstig6a