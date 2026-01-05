Namo Bharat Train में गंदी हरकत करने वाले Couple को लेकर आई बड़ी खबर, Video Viral के बाद अब दोनों...

पिछले महीने नमो भारत (Namo Bharat) ट्रेन के भीतर एक आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने के बाद चर्चा में आया प्रेमी जोड़ा अब वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सकता है। सूत्रों और रिश्तेदारों से मिली जानकारी के अनुसार भारी सामाजिक दबाव और परिस्थितियों को देखते...

Namo Bharat Train Couple: पिछले महीने नमो भारत (Namo Bharat) ट्रेन के भीतर एक आपत्तिजनक वीडियो के वायरल होने के बाद चर्चा में आया प्रेमी जोड़ा अब वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर सकता है। सूत्रों और रिश्तेदारों से मिली जानकारी के अनुसार भारी सामाजिक दबाव और परिस्थितियों को देखते हुए दोनों परिवारों ने अब इस रिश्ते को शादी की मंजूरी दे दी है।

क्या था पूरा मामला?

दिसंबर 2025 में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ था जिसने दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस (RRTS) कॉरिडोर पर हड़कंप मचा दिया था। नमो भारत ट्रेन के कोच के भीतर एक युवक और युवती आपत्तिजनक स्थिति में कैमरे में कैद हुए थे। जांच में सामने आया कि दोनों मोदीनगर के रहने वाले हैं और दिल्ली-मेरठ मार्ग पर स्थित अलग-अलग शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों एक ही समुदाय (बिरादरी) से ताल्लुक रखते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर हुई तीखी टिप्पणियों और ट्रोलिंग ने दोनों परिवारों के लिए बाहर निकलना मुश्किल कर दिया था।

कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई

इस मामले ने केवल सामाजिक ही नहीं, बल्कि कानूनी मोड़ भी ले लिया था। मुरादनगर पुलिस स्टेशन में सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने और वीडियो को सार्वजनिक रूप से वायरल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। जांच में पता चला कि यह वीडियो नमो भारत के ही एक कर्मचारी द्वारा बनाया गया था। इसके बाद संबंधित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया गया था।

अब विवाह की तैयारी

रिश्तेदारों का कहना है कि बदनामी और भविष्य की चिंताओं को देखते हुए दोनों पक्षों के बुजुर्गों ने आपसी सहमति बना ली है। यह निर्णय लिया गया है कि जल्द ही दोनों का विवाह संपन्न करा दिया जाए ताकि विवाद को शांत किया जा सके। हालांकि दोनों परिवारों ने अभी तक आधिकारिक तौर पर मीडिया के सामने इसकी पुष्टि नहीं की है और मामले को निजी रखने की कोशिश कर रहे हैं।