बांग्लादेश हिंसा पर महबूबा मुफ्ती चिंता जताते हुए बोली- महिलाओं के उत्पीड़न की खबरें ‘बहुत परेशान करने वाली हैं'

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 02:02 PM

bangladesh crisis mehbooba mufti slams harassment of women as very disturbing

नेशनल डेस्क: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के कथित उत्पीड़न को लेकर मंगलवार को चिंता जताते हुए कहा कि ये खबरें ‘‘बेहद परेशान करने वाली'' हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘बांग्लादेश से आ रही खबरें बहुत परेशान करने वाली हैं, जिनमें कहा गया है कि हिंदू महिलाएं सिंदूर लगाकर बाहर निकलने से डर रही हैं।''

मुफ्ती ने कहा कि अपने देश का नेतृत्व नैतिक दुविधा में है क्योंकि यहां ‘‘अराजक तत्व मुस्लिम महिलाओं का हिजाब जबरदस्ती उतार रहे हैं।'' उन्होंने कहा, ‘‘दुख की बात है कि भारतीय नेतृत्व को बांग्लादेशी अधिकारियों के सामने इस गंभीर मुद्दे को उठाने में एक नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देश में ही कुछ अराजक तत्व मुस्लिम महिलाओं के हिजाब जबरदस्ती उतारते देखे जा रहे हैं। कट्टरपंथियों से भरी इस दुनिया में महिलाओं के अधिकारों और गरिमा के लिए वास्तव में कौन खड़ा होगा?''

