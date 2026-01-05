Bank Strike News: 5-डे वीक की मांग पर बैंक कर्मचारी हड़ताल पर, लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक

Edited By Anu Malhotra, Updated: 05 Jan, 2026 08:47 AM

नेशनल डेस्क: साल 2026 की शुरूआत होते ही बैंक कर्मचारियों के संघों ने 27 जनवरी को देशभर में हड़ताल का ऐलान किया है। भले ही हड़ताल एक दिन की हो, लेकिन पहले से तय छुट्टियों के चलते इसका असर लंबा पड़ सकता है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि खासकर पब्लिक सेक्टर बैंकों में लगातार चार दिनों तक सामान्य कामकाज पूरी तरह ठप रह सकता है।

यह हड़ताल सप्ताह में पांच कार्यदिवस लागू करने की मांग को लेकर की जा रही है। बैंक यूनियनों का कहना है कि अगर 5-Days Week System लागू किया जाता है, तो वे इसकी भरपाई के लिए कार्यदिवसों में रोजाना अधिक समय तक काम करने को भी तैयार हैं। कर्मचारियों का तर्क है कि RBI, LIC समेत कई बड़े संस्थान और वित्तीय बाजार पहले से ही पांच दिन के कार्य सप्ताह पर चल रहे हैं, ऐसे में बैंकों को इससे अलग रखने का कोई ठोस कारण नहीं है।

कैसे बन रहा है चार दिन का ब्रेक

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के नेतृत्व में बैंक यूनियनों ने 27 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। इस हड़ताल से पहले ही बैंकों में लगातार तीन दिन अवकाश रहेगा।

24 जनवरी: चौथा शनिवार (बैंक बंद)

25 जनवरी: रविवार

26 जनवरी: गणतंत्र दिवस

27 जनवरी: प्रस्तावित हड़ताल

अगर हड़ताल होती है, तो इन चारों दिनों में बैंकों का सामान्य कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहेगा, खासकर सरकारी बैंकों में।

क्या है कर्मचारियों की मुख्य मांग

बैंक कर्मचारी लंबे समय से सप्ताह में पांच कार्यदिवस लागू करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बैंकों में रविवार के अलावा महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को ही छुट्टी मिलती है, जबकि बाकी दो शनिवार कार्यदिवस होते हैं। मार्च 2024 में हुए वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) और UFBU के बीच इस बात पर सहमति बनी थी कि पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू किया जाएगा, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ है।

कर्मचारियों का तर्क क्या है

यूएफबीयू का कहना है कि पांच दिन का कार्य सप्ताह लागू होने से काम के घंटों में कोई कटौती नहीं होगी। इसके लिए सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने पर सहमति पहले ही दी जा चुकी है। यूनियन का यह भी तर्क है कि RBI, LIC, GIC जैसे संस्थान पहले से ही पांच दिन काम करते हैं। इसके अलावा विदेशी मुद्रा बाजार, स्टॉक एक्सचेंज और अधिकांश सरकारी कार्यालय शनिवार को बंद रहते हैं, ऐसे में बैंकों के लिए अलग नियम रखने का कोई ठोस कारण नहीं है।

UFBU क्या है

यूएफबीयू देश की नौ प्रमुख बैंक यूनियनों का संयुक्त मंच है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कुछ पुराने निजी बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। संगठन ने 27 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियन के मुताबिक, पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह को लेकर चलाए गए सोशल मीडिया अभियान को भी भारी समर्थन मिला है।