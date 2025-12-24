Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Engineer पति को था बैंकर पत्नी के चरित्र पर शक, दूर रहने के लिए कहीं और हो गई शिफ्ट, जब बात बर्दाश्त नहीं हुआ तो सरेआम...

Engineer पति को था बैंकर पत्नी के चरित्र पर शक, दूर रहने के लिए कहीं और हो गई शिफ्ट, जब बात बर्दाश्त नहीं हुआ तो सरेआम...

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 11:12 AM

bengaluru software engineer shoots wife dead then surrender

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक रूहानी कांपने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बेरोजगार सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने चरित्र पर शक के चलते अपनी बैंकर पत्नी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पिस्तौल लेकर थाने पहुंच...

नेशनल डेस्क। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक रूहानी कांपने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बेरोजगार सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने चरित्र पर शक के चलते अपनी बैंकर पत्नी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद पिस्तौल लेकर थाने पहुंच गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया।

शाम का वक्त और बीच सड़क पर हमला

यह घटना मंगलवार शाम करीब 6:30 से 7:00 बजे के बीच की है। 39 वर्षीया भुवनेश्वरी जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (बसवेश्वरननगर शाखा) में असिस्टेंट मैनेजर थीं अपनी ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थीं। मगाडी रोड के पास पहले से घात लगाए बैठे पति बालामुरुगन (40) ने उन्हें रोका। इससे पहले कि वह कुछ समझ पातीं बालामुरुगन ने उन पर बेहद करीब से चार गोलियां चला दीं। आनन-फानन में उन्हें शानबाग अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

शक और बेरोजगारी ने उजाड़ा परिवार

पुलिस जांच में इस हत्याकांड के पीछे गहरे पारिवारिक विवाद और मानसिक तनाव की बात सामने आई है।बालामुरुगन और भुवनेश्वरी की शादी 2011 में हुई थी और उनके दो बच्चे भी हैं। दोनों मूल रूप से तमिलनाडु के सेलम जिले के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक बालामुरुगन अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था जिसके चलते पिछले 18 महीनों से दोनों अलग रह रहे थे। 

यह भी पढ़ें: Silent Heart Attack: बिना सीने में दर्द के हार्ट अटैक! इन मामूली संकेतों को न करें नजरअंदाज, नहीं तो...

भुवनेश्वरी अपने पति से दूर रहने के लिए व्हाइटफील्ड से राजाजीनगर शिफ्ट हो गई थीं लेकिन आरोपी ने उनका पता लगा लिया और उन पर नजर रखने के लिए चोलुरपाल्या में रहने लगा। आरोपी पहले एक प्राइवेट आईटी फर्म में काम करता था लेकिन पिछले चार साल से बेरोजगार था जिससे वह काफी हताश था।

PunjabKesari

पुलिस की कार्रवाई और सरेंडर

वारदात के तुरंत बाद बालामुरुगन सीधे मगाडी रोड पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया और हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी सौंप दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपी के पास पिस्तौल कहां से आई और क्या हत्या की साजिश बहुत पहले रची गई थी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!