Silent Heart Attack: बिना सीने में दर्द के हार्ट अटैक! इन मामूली संकेतों को न करें नजरअंदाज, नहीं तो...

24 Dec, 2025 10:50 AM

जब भी हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले सीने में तेज दर्द का ख्याल आता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जानलेवा हार्ट अटैक बिना किसी दर्द के भी आ सकता है? दिल्ली के आरएमएल (RML) अस्पताल के सर्जन डॉ. ओबैदुर रहमान ने हाल ही में एक...

Silent Heart Attack: जब भी हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले सीने में तेज दर्द का ख्याल आता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जानलेवा हार्ट अटैक बिना किसी दर्द के भी आ सकता है? दिल्ली के आरएमएल (RML) अस्पताल के सर्जन डॉ. ओबैदुर रहमान ने हाल ही में एक ऐसी ही चौंकाने वाली घटना साझा की है जिसने चिकित्सा जगत और आम लोगों को सतर्क कर दिया है। यह मामला एक 36 वर्षीय महिला का है जिसने शुरुआती संकेतों को 'थकान और तनाव' समझकर टाल दिया और कुछ ही घंटों में उसे कार्डियक अरेस्ट हो गया।

वो 8 घंटे: थकान से कार्डियक अरेस्ट तक का सफर

डॉ. रहमान के अनुसार उस महिला के साथ जो हुआ वह किसी के साथ भी हो सकता है। उसके शरीर ने धीरे-धीरे चेतावनी दी जिसे वह समझ नहीं पाई:

  1. सुबह (अजीब थकान): दिन की शुरुआत में ही उसे ऐसी कमजोरी महसूस हुई जैसे शरीर में जान ही न हो। उसके हाथों में भारीपन और कमजोरी थी।

  2. दोपहर (जी मिचलाना): उसे मतली (Nausea) महसूस होने लगी, हालांकि कोई एसिडिटी या पेट खराब होने की वजह नहीं थी।

  3. शाम (सांस लेने में दिक्कत): उसकी सांसें उथली और भारी होने लगीं। उसे बेचैनी हो रही थी लेकिन चूंकि सीने में कोई दर्द नहीं था इसलिए उसने इसे 'काम का प्रेशर' मानकर आराम करना बेहतर समझा।

  4. रात (कार्डियक अरेस्ट): करीब 8 घंटे तक शरीर में चल रही इस उथल-पुथल के बाद उसे अचानक दौरा पड़ा।

 

क्या है 'एटिपिकल' हार्ट अटैक?

डॉक्टरों के अनुसार इसे मेडिकल भाषा में एटिपिकल मायोकार्डियल इस्कीमिया ($Atypical$ $Myocardial$ $Ischemia$) कहा जाता है। 'मेयो क्लिनिक' के विशेषज्ञों का मानना है कि खासकर महिलाओं में हार्ट अटैक के लक्षण पुरुषों से काफी अलग और शांत होते हैं। इसमें सीने में दबाव के बजाय गर्दन, पीठ, जबड़े या ऊपरी पेट में दर्द हो सकता है। अक्सर लोग इसे गैस या नींद की कमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

इन 6 साइलेंट लक्षणों को कभी न करें नजरअंदाज

अगर आपको या आपके किसी परिचित को ये लक्षण अचानक महसूस हों तो तुरंत अस्पताल भागें:

  • असामान्य थकान: बिना किसी भारी काम के ऐसी थकान कि उठना भी मुश्किल लगे।

  • सांस फूलना: बैठे-बैठे या आराम करते हुए भी सांस लेने में तकलीफ होना।

  • पेट में बेचैनी: मतली, अपच या ऊपरी पेट में भारीपन महसूस होना।

  • ठंडा पसीना: बिना गर्मी या एक्सरसाइज के अचानक पसीने से तर-बतर हो जाना।

  • भारीपन: कंधों, गर्दन, पीठ या जबड़े में खिंचाव या भारीपन।

  • चक्कर आना: सिर घूमना या अचानक बेहोशी जैसा महसूस होना।

डॉक्टर की सलाह: जागरूक रहें, सुरक्षित रहें

हार्ट अटैक अब केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है। खराब जीवनशैली और तनाव के कारण युवा महिलाएं भी इसकी शिकार हो रही हैं। डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि शरीर जब भी कुछ असामान्य संकेत दे तो उसे तनाव कहकर टालें नहीं। समय पर की गई जांच जान बचा सकती है।

