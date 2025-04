YouTuber पत्नी ने ब्वाॅयफ्रेंड संग पति को उतारा मौत के घाट, 6 साल का बेटा बेसहारा, लाश ठिकाने लगाने का video आया सामने

नेशनल डेस्क: हरियाणा के भिवानी में एक दिल दहला देने वाली घटना ने रिश्तों की बुनियाद को झकझोर कर रख दिया है। सोशल मीडिया की चकाचौंध में जी रही एक यूट्यूबर महिला ने प्यार की अंधी दौड़ में अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। इंस्टाग्राम रील्स से शुरू हुआ अफेयर आखिरकार एक खौफनाक हत्याकांड में तब्दील हो गया। इस पूरी वारदात में हैरान करने वाली बात ये रही कि शव को ठिकाने लगाने तक का प्लान सोशल मीडिया प्रेमी के साथ मिलकर तैयार किया गया।

क्या है पूरा मामला?

घटना भिवानी के पुराना बस स्टैंड इलाके की है, जहां 35 वर्षीय प्रवीण अपनी पत्नी रवीना और 6 साल के बेटे मुकुल के साथ रहता था। साल 2017 में प्रवीण की शादी रेवाड़ी निवासी रवीना से हुई थी। रवीना को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने और रील्स बनाने का बेहद शौक था, और इसी शौक ने उसे यूट्यूबर सुरेश से मिलवाया – जो हिसार के प्रेमनगर का रहने वाला है। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई, लेकिन जल्द ही ये दोस्ती अवैध संबंध में बदल गई। रवीना और सुरेश के बीच संबंध गहरे होते गए, और पति प्रवीण को इस बात की भनक लगने लगी।

A Bhiwani-based YouTuber, Ravina, and her lover plotted & killed her husband Praveen — all while their 6-yr-old son slept in the house.



Why?



