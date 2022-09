बेरोजगारी एवं कानून व्यवस्था के मुद्दे को बीजेपी ने लेकर गहलोत सरकार को घेरा, जयपुर में किया प्रदर्शन

नेसनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की राजस्थान इकाई ने गोवंश में फैले लंपी चर्म रोग, युवाओं में बेरोजगारी तथा कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को यहां प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से विधानसभा की ओर कूच किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को विधानसभा से पहले 22 गोदाम सर्किल के पास रोक दिया जहां पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हुई।

Rajasthan BJP chief Satish Poonia climbs atop a police barricade during the party's protest in Rajasthan's Jaipur over the death of thousands of cattle in the state due to lumpy skin disease pic.twitter.com/7lnanlvfOs