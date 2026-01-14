Main Menu

1 Crore SIP Fund: रोज 70 रुपये Saving करके भी बना सकते है 1.5 करोड़ का फंड, SIP में इस फॉर्मूले से करना होगा निवेश

14 Jan, 2026 12:41 PM

business news sip calculator rs 1crore and 50 lak saving rs 70 daily invest

वित्तीय आजादी का सपना हर कोई देखता है, लेकिन ज्यादातर लोग 'कल से शुरू करेंगे' के चक्कर में सबसे कीमती चीज खो देते हैं—वह है समय। निवेश की दुनिया का एक कड़वा सच यह है कि आपकी पूंजी से ज्यादा आपकी उम्र मायने रखती है। अगर आप आज से अपनी जेब से रोजाना...

नेशनल डेस्क: वित्तीय आजादी का सपना हर कोई देखता है, लेकिन ज्यादातर लोग 'कल से शुरू करेंगे' के चक्कर में सबसे कीमती चीज खो देते हैं—वह है समय। निवेश की दुनिया का एक कड़वा सच यह है कि आपकी पूंजी से ज्यादा आपकी उम्र मायने रखती है। अगर आप आज से अपनी जेब से रोजाना मात्र 70 रुपये का बलिदान देने को तैयार हैं, तो भविष्य में आप 1.67 करोड़ रुपये के मालिक बन सकते हैं।

समय: आपका सबसे बड़ा 'मनी मल्टीप्लायर'

अक्सर लोग सोचते हैं कि निवेश के लिए लाखों की रकम चाहिए, जबकि असलियत इसके उलट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में समय ही आपके पैसे को खाद-पानी देता है। छोटी उम्र में शुरू किया गया मामूली निवेश भी बुढ़ापे तक 'कंपाउंडिंग' (चक्रवृद्धि ब्याज) की बदौलत पहाड़ जैसा फंड खड़ा कर सकता है।

'स्टेप अप SIP': अमीरी का शॉर्टकट

और ये भी पढ़े

साधारण एसआईपी (SIP) के मुकाबले स्टेप अप SIP Wealth Creation का एक स्मार्ट तरीका है। इसमें जैसे-जैसे आपकी आय बढ़ती है, आप अपनी निवेश राशि को भी एक तय प्रतिशत (जैसे 10%) बढ़ाते जाते हैं।

  • उदाहरण: अगर इस साल आप ₹100 जमा कर रहे हैं, तो अगले साल ₹110 और उसके अगले साल ₹121 जमा करेंगे। यह छोटा सा बदलाव आपके फाइनल फंड में करोड़ों का अंतर पैदा कर देता है।

करोड़पति बनने का पूरा कैलकुलेशन

मान लीजिए आप 20 साल के युवा हैं और अपनी पॉकेट मनी या सैलरी से रोजाना ₹70 बचाते हैं। देखिए 30 साल बाद आपकी स्थिति क्या होगी:

विवरण आंकड़े
रोजाना की बचत  70 rs
मासिक निवेश (शुरुआती) 2,100rs
सालाना बढ़ोतरी (Step-up) 10%
निवेश की अवधि 30 साल
अनुमानित रिटर्न (सालाना) 12%
कुल निवेश की गई राशि  41,45,249
अनुमानित मुनाफ़ा (Return) 1,26,24,881
30 साल बाद कुल फंड ₹1,67,70,130

20 की उम्र में शुरू, 50 की उम्र में रिटायरमेंट

अगर आप 20 साल की उम्र में इस योजना पर अमल करते हैं, तो जब आप 50 के होंगे, तब आपके पास 1.50 करोड़ से भी ज्यादा की पूंजी होगी। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आपकी कुल निवेश राशि मात्र 41 लाख के करीब है, जबकि बाकी का ₹1.26 करोड़ शुद्ध मुनाफा है। यह है कंपाउंडिंग और समय का असली पावर।

