Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | 8th Pay Commission : खुशखबरी! केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को दी मंजूरी

8th Pay Commission : खुशखबरी! केंद्र सरकार ने इन कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को दी मंजूरी

Edited By Updated: 24 Jan, 2026 01:33 PM

central government approve salary and pension hike for these employees

केंद्र सरकार ने पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (PSGICs), नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। यह कदम कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और पेंशनभोगियों की सामाजिक सुरक्षा...

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कई कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। सरकार ने पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (PSGICs), नाबार्ड और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी व पेंशन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से हजारों मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना और वित्तीय क्षेत्र में पेंशनभोगियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। कुल मिलाकर इस फैसले से लगभग 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेंशनर्स और 23,260 फैमिली पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।

PSGIC कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी

सरकार ने पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए वेतन संशोधन को मंजूरी दी है, जो 1 अगस्त 2022 से लागू होगा। इससे वेतन बिल में कुल 12.41 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इसमें बेसिक पे और महंगाई भत्ते में लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। इस फैसले से 43,247 PSGIC कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए NPS में सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे उनके भविष्य की सुरक्षा और मजबूत होगी। फैमिली पेंशन को भी 30 प्रतिशत की समान दर पर संशोधित किया गया है, जिससे 14,615 फैमिली पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।

इस पूरे संशोधन पर सरकार का कुल खर्च करीब 8,170 करोड़ रुपये आंका गया है। इसमें वेतन बकाया, NPS योगदान और फैमिली पेंशन से जुड़ा खर्च शामिल है। PSGIC में NICL, NIACL, OICL, UIICL, GIC और AICIL जैसी कंपनियां शामिल हैं।

 यह भी पढ़ें - जानें 24 कैरेट और 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

नाबार्ड कर्मचारियों को भी राहत

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में भी संशोधन किया गया है। यह बदलाव 1 नवंबर 2022 से लागू होगा। इसके तहत ग्रुप A, B और C के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। इस फैसले से करीब 3,800 रिटायर्ड और पूर्व कर्मचारियों को फायदा होगा। वेतन संशोधन से सालाना वेतन बिल में लगभग 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा, जबकि बकाया भुगतान करीब 510 करोड़ रुपये होगा। पेंशन संशोधन के चलते पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी हर महीने ज्यादा पेंशन मिलेगी।

और ये भी पढ़े

RBI पेंशनर्स को बड़ा फायदा

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर कर्मचारियों के लिए भी पेंशन और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। 1 नवंबर 2022 से बेसिक पेंशन और महंगाई राहत पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इससे बेसिक पेंशन लगभग 1.43 गुना हो जाएगी। इस बदलाव से कुल 30,769 लोगों को लाभ मिलेगा, जिनमें 22,580 पेंशनर्स और 8,189 फैमिली पेंशनर्स शामिल हैं। RBI पेंशन संशोधन पर सरकार का अनुमानित खर्च करीब 2,697 करोड़ रुपये होगा, जिसमें बकाया भुगतान और सालाना खर्च शामिल है।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!