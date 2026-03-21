दिल्ली: CM रेखा गुप्ता ने UPSC 2026 टॉपर्स को किया सम्मानित, परिवारों को भी दी बधाई

Edited By Mansa Devi,Updated: 21 Mar, 2026 05:40 PM
रेखा गुप्ता ने ‘मुख्यमंत्री जनसेवा सदन’ में आयोजित ‘दिल्ली के गौरव–UPSC अचीवर्स फेलिसिटी सेरेमनी 2026’ में सिविल सेवा परीक्षा 2026 के सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया।
नेशनल डेस्क: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने ‘मुख्यमंत्री जनसेवा सदन’ में आयोजित ‘दिल्ली के गौरव UPSC अचीवर्स फेलिसिटी सेरेमनी 2026’ में सिविल सेवा परीक्षा 2026 के सफल अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों की मेहनत, समर्पण और संघर्ष की सराहना करते हुए उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित किया।
टॉपर्स को किया सम्मानित
मुख्यमंत्री ने समारोह के दौरान यूपीएससी में सफल हुए अभ्यर्थियों को सम्मानित किया और उन्हें बधाई दी। इस कार्यक्रम की झलकियां उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भी साझा कीं, जहां उन्होंने टॉपर्स की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन युवाओं की सफलता न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि दिल्ली के लिए भी गर्व का विषय है।
मेहनत और संकल्प की सराहना
रेखा गुप्ता ने कहा कि छात्रों ने अपनी अथक मेहनत और अडिग संकल्प के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने इस सफलता को दिल्ली की उस सकारात्मक शिक्षा और अवसरों की संस्कृति का परिणाम बताया, जो युवाओं को अपने सपनों को साकार करने का मंच देती है। मुख्यमंत्री के अनुसार, यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।
परिवार के योगदान को भी सराहा
मुख्यमंत्री ने सफल अभ्यर्थियों के माता-पिता और परिवारजनों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि छात्रों की इस सफलता में उनके परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिनके सहयोग और त्याग से ही यह संभव हो पाता है।
देश सेवा के लिए प्रेरित किया
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी सफल अभ्यर्थियों को देश सेवा के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा दी। उन्होंने विश्वास जताया कि ये युवा अधिकारी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे और देश के विकास व राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह समारोह न केवल प्रतिभाओं को सम्मान देने का मंच बना, बल्कि युवाओं को आगे बढ़ने और देश के लिए काम करने की प्रेरणा भी देता नजर आया।