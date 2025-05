Gold High Demand: Costco का बड़ा फैसला, गोल्ड खरीद पर लगी रोक, जानें अब कितना सोना खरीद सकते है ग्राहक

Edited By Anu Malhotra,Updated: 20 May, 2025 11:02 AM

बिजनेस डेस्क: अमेरिका की बड़ी रिटेल कंपनी Costco Wholesale ने सोने (Gold) की जबरदस्त बिक्री को देखते हुए अब इसकी खरीद पर सीमा लगा दी है। 16 मई से लागू नए नियम के मुताबिक, अब ग्राहक हर 24 घंटे में सिर्फ दो 1-औंस गोल्ड बार ही खरीद सकेंगे। अगर कोई ग्राहक इससे ज़्यादा खरीदने की कोशिश करता है, तो उसे वेबसाइट पर यह मैसेज मिलेगा: "Limit of 1 transaction per membership, with a maximum of 2 units per 24 hours." पहले Costco के ग्राहक एक दिन में 5 गोल्ड बार खरीद सकते थे। 2023 में जब कंपनी ने गोल्ड बेचना शुरू किया था, तब हर दिन 2 बार खरीदने की अनुमति थी।

अब तक बिक चुके हैं ₹833 करोड़ से ज़्यादा के गोल्ड बार

Costco ने दो साल में $100 मिलियन (करीब ₹833 करोड़) से ज्यादा के सोने के बार बेच दिए हैं। 2023 में जब कंपनी ने इसकी बिक्री शुरू की थी, तब सोने की कीमत $1,810 प्रति औंस थी, जो अब बढ़कर करीब $3,500 प्रति औंस हो गई है।





अब Costco बेच रहा है Platinum Bar भी

गोल्ड की सफलता के बाद कंपनी ने Platinum Bar भी लॉन्च कर दिया है। ये भी 1 औंस का होता है और 999.5 शुद्धता वाला होता है। ये बार स्विट्ज़रलैंड की MKS PAMP कंपनी बनाती है। एक बार में ग्राहक 1 प्लैटिनम बार ही खरीद सकते हैं और हर ग्राहक अधिकतम 5 बार तक ले सकता है।

क्यों बढ़ी है गोल्ड की डिमांड?

Costco के CFO गैरी मिलरचिप के मुताबिक, गोल्ड की बिक्री से कंपनी की ऑनलाइन सेल्स में जबरदस्त उछाल आया है। सितंबर 2024 की एक रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि बीते तीन महीनों में गोल्ड की बिक्री डबल डिजिट ग्रोथ में रही है। कंपनी की वेबसाइट पर जैसे ही गोल्ड बार उपलब्ध होते हैं, वो तुरंत Out of Stock हो जाते हैं।

Kirkland Gold Bar आएंगे?

जब Costco की अपनी प्राइवेट ब्रांड Kirkland Signature की बात आई, तो एक एनालिस्ट ने मज़ाक में पूछा – "क्या Kirkland ब्रांड के भी गोल्ड बार लाए जाएंगे?" इस पर CEO Ron Vachris ने जवाब दिया – "No plans at this time."