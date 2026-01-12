Main Menu

Diabetes Skin Symptoms: अगर आपकी त्वचा में भी दिख रहे हैं ये लक्षण तो हो सकती है डायबिटीज, तुरंत करें डॉक्टर से संपर्क

12 Jan, 2026

diabetes skin symptoms dark skin on the neck armpits or thighs

नेशनल डेस्कः डायबिटीज दुनिया भर में सबसे आम क्रॉनिक मेटाबॉलिक बीमारी बन चुकी है। यह सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित नहीं करती, बल्कि लंबे समय में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार, हाई ब्लड शुगर कई बार त्वचा पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले संकेत छोड़ता है। इन लक्षणों को समय पर पहचान लेना बेहद जरूरी है, ताकि बीमारी के गंभीर रूप लेने से पहले इलाज शुरू किया जा सके।

डायबिटीज से जुड़े प्रमुख त्वचा संकेत इस प्रकार हैं:

शिन स्पॉट्स
शिन स्पॉट्स या डायबिटिक डर्मोपैथी डायबिटीज से जुड़ी सबसे आम त्वचा समस्याओं में शामिल है। इसे स्पॉटेड लेग सिंड्रोम भी कहा जाता है। ये गोल या अंडाकार धब्बे होते हैं, जिनका रंग भूरा या लाल-भूरा हो सकता है। हालांकि ये आमतौर पर नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन इनका दिखना ब्लड शुगर जांच की जरूरत का संकेत देता है।

त्वचा का सख्त होना
लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर रहने से त्वचा में कोलेजन का असामान्य जमाव हो सकता है, जिससे त्वचा मोटी और सख्त लगने लगती है। इसे मेडिकल भाषा में स्क्लेरिडेमा डायबिटिकोरम कहा जाता है। यह स्थिति ज्यादातर गर्दन, कंधों या ऊपरी पीठ पर दिखाई देती है और आमतौर पर दर्द रहित होती है।

खुले घाव और जख्म
डायबिटीज शरीर की घाव भरने की क्षमता को प्रभावित करती है। लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर से ब्लड सर्कुलेशन और नर्व्स पर असर पड़ता है, जिससे घाव जल्दी ठीक नहीं होते। खासकर पैरों में बनने वाले ये घाव, जिन्हें डायबिटिक अल्सर कहा जाता है, समय पर इलाज न मिलने पर गंभीर रूप ले सकते हैं।

त्वचा पर छोटे-छोटे दाने
अचानक त्वचा पर छोटे-छोटे दाने निकलना भी हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर बढ़ जाता है, जिससे शुरुआत में ये दाने दिखाई देते हैं। समय पर शुगर कंट्रोल होने पर ये दाने गायब हो जाते हैं।

 त्वचा का काला पड़ना
गर्दन, बगल या जांघों के पास त्वचा का काला और मोटा होना प्रीडायबिटीज या डायबिटीज का संकेत हो सकता है। इसे एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कहा जाता है और यह अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी होती है।

पलकों के आसपास पीले धब्बे
पलकों के आसपास पीले रंग के चिकने धब्बे या उभार, खून में फैट या कोलेस्ट्रॉल के अधिक स्तर का संकेत दे सकते हैं। इन्हें जैंथेलाज़्मा कहा जाता है और ये अक्सर हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स से जुड़े होते हैं।

स्किन टैग्स
स्किन टैग्स आमतौर पर हानिरहित होते हैं, लेकिन अगर ये ज्यादा संख्या में हों, खासकर गर्दन, बगल, जांघों या पलकों के पास, तो यह टाइप-2 डायबिटीज का संकेत हो सकता है। मेडिकल भाषा में इन्हें एक्रोकोर्डन्स कहा जाता है। रिसर्च के अनुसार, जिन लोगों में स्किन टैग्स अधिक होते हैं, उनमें डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है।

