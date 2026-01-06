Fatty Liver Awareness: डाॅक्टर ने बताया हाथों और उंगलियों पर भी दिखते हैं फैटी लिवर के शुरुआती संकेत, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Edited By Mehak, Updated: 06 Jan, 2026 05:46 PM

आज की व्यस्त जिंदगी में कई लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे फैटी लिवर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। फैटी लिवर के शुरुआती संकेत हाथों और उंगलियों में दिख सकते हैं, जैसे हथेलियों का लाल होना, नाखूनों में बदलाव, उंगलियों का मुड़ना,...

नेशनल डेस्क : आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। समय पर खाना न खाना, ऑफिस के काम के साथ जंक फूड खाना और शारीरिक गतिविधि की कमी धीरे-धीरे शरीर को गंभीर बीमारियों की ओर धकेल देती है। इन्हीं बीमारियों में से एक है फैटी लिवर, जिसकी शुरुआती पहचान कई बार हाथों और उंगलियों में दिखने वाले संकेतों से हो सकती है।

डॉक्टर क्या कहते हैं?

Gastroenterologist डॉ. के अनुसार, जब लिवर ठीक से काम नहीं करता, तो उसका असर शरीर के कई हिस्सों पर दिखने लगता है। खासतौर पर हथेलियां और उंगलियां लिवर से जुड़ी परेशानियों के संकेत दे सकती हैं।

हथेलियों में दिखने वाले फैटी लिवर के संकेत

1. हथेलियों का लाल होना (Palmar Erythema)

अगर हथेलियां असामान्य रूप से लाल दिखने लगें, तो यह लिवर के कमजोर होने और हार्मोनल बदलाव का संकेत हो सकता है।

2. उंगलियों का मुड़ना या त्वचा का सख्त होना (Dupuytren’s Contracture)

इस स्थिति में हथेली की त्वचा मोटी हो जाती है और उंगलियां धीरे-धीरे मुड़ने लगती हैं। यह फैटी लिवर या अन्य लिवर रोगों से जुड़ा लक्षण हो सकता है।

3. नाखूनों में बदलाव

नाखूनों पर सफेद धब्बे दिखना या नाखूनों के नीचे नीला रंग नजर आना भी लिवर की कार्यक्षमता कम होने की ओर इशारा कर सकता है।

4. हथेलियों में ज्यादा पसीना आना

अगर बिना किसी मेहनत या गर्मी के हथेलियों में अत्यधिक पसीना आता है, तो यह मेटाबॉलिज्म गड़बड़ी या लिवर पर बढ़ते दबाव का संकेत हो सकता है।

5. खुजली या जलन

लिवर में सूजन होने पर शरीर में बाइल साल्ट्स जमा होने लगते हैं, जिससे हथेलियों में खुजली या जलन महसूस हो सकती है।

कब डॉक्टर से संपर्क करें?

अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहें या धीरे-धीरे बढ़ते जाएं, तो इन्हें नजरअंदाज न करें। समय पर लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) और अल्ट्रासाउंड से बीमारी की पहचान की जा सकती है और इलाज संभव है।

फैटी लिवर से बचाव के आसान तरीके

संतुलित और पौष्टिक आहार लें

रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज या वॉक करें

शराब से दूरी बनाएं

समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराएं

समझें शरीर के संकेत

हमारा शरीर लगातार हमें संकेत देता रहता है। जरूरत है उन्हें समय पर समझने की। हथेलियों और उंगलियों में दिखने वाले बदलाव आपके लिवर की सेहत की कहानी बता सकते हैं। सही समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर आप गंभीर बीमारी से खुद को बचा सकते हैं।

