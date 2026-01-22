Heavy Rain Alert: इस राज्य में आने वाले 36 घंटे तक बरसेंगे बादल, IMD ने ओलावृष्टि के साथ तेज हवाओं का भी अलर्ट किया जारी

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 22 Jan, 2026 09:46 AM

Heavy Rain In UP: उत्तर प्रदेश में भीषण कोहरे और कोल्ड डे की मार झेल रहे लोगों के लिए मौसम विभाग (IMD) ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। राज्य में आज से बारिश का दौर शुरू हो रहा है जो अगले 36 घंटों तक जारी रह सकता है। इस बदलाव के कारण आने वाले दो दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की भारी गिरावट आने की संभावना है जिससे ठिठुरन और बढ़ जाएगी।

अगले 48 घंटों का वेदर अपडेट (22-23 जनवरी)

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से ही काले बादल छाए हुए हैं।

इन जिलों में होगी सबसे ज्यादा बारिश

मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के इन प्रमुख जिलों में बूंदाबांदी और मध्यम बारिश की संभावना जताई है:

पश्चिमी यूपी: सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बिजनौर और अमरोहा।

NCR और आसपास: गाजियाबाद, हापुड़, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़ और संभल।

रुहेलखंड: रामपुर और मुरादाबाद।

तापमान और ठंड का हाल

पिछले 24 घंटों में मुजफ्फरनगर 5.9 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा। अब बारिश के बाद मौसम में और तब्दीली आएगी। अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान तेजी से गिरेगा। 23 जनवरी को चलने वाली तेज हवाएं गलन को बढ़ाएंगी। 24 जनवरी से बारिश की गतिविधियों में कमी आएगी और 25 जनवरी से मौसम पूरी तरह शुष्क होने लगेगा जिसके बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।