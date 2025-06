Video: हिलीं इमारतें, बजे सायरन, मची भगदड़ – इस देश की राजधानी में दहशत का माहौल

इंटरनेशनल डेस्क: रविवार को कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में अचानक धरती हिलने लगी, जिससे शहर में भगदड़ जैसे हालात बन गए। झटकों की तीव्रता इतनी तेज थी कि लोग घरों और इमारतों से बाहर की ओर भागने लगे। यह भूंकप लोगों के लिए एक डरावना अनुभव बन गया।

कितनी थी तीव्रता और कहां था केंद्र?

भूकंप के झटकों को लेकर जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने जानकारी दी है कि यह रिक्टर स्केल पर 6.5 तीव्रता का था। इसका केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था, जो इसे और ज्यादा खतरनाक बनाता है।

लोगों में मची दहशत

तेज झटकों के चलते बोगोटा के कई इलाकों में लोग घरों और ऑफिस से बाहर निकलकर खुली जगहों पर आ गए। सोशल मीडिया पर शेयर हो रही तस्वीरों और वीडियो में लोग इमारतों से बाहर आते दिख रहे हैं। कई इलाकों में कुछ समय के लिए बिजली और मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हुए।

🚨 Powerful 6.4 magnitude earthquake hits 🇨🇴 Colombia around 8:00 a.m. this Sunday. Citizens in Bogotá seen evacuating buildings in panic. No major damage reported yet. Stay alert & safe. #Temblor #Sismo #Earthquake pic.twitter.com/Wc9XdtqSPO