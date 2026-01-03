Main Menu

अचानक बजने लगे सायरन, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच आया 6.5 तीव्रता का भूकंप, राष्ट्रपति को छोड़ना पड़ा मंच (Video)

03 Jan, 2026

a 6 5 magnitude earthquake struck during the press conference

मेक्सिको में शुक्रवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब देश की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं और अचानक जोरदार भूकंप आ गया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

इंटरनेशनल डेस्कः मेक्सिको में शुक्रवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब देश की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं और अचानक जोरदार भूकंप आ गया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

शुक्रवार का दिन आम दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम साल 2026 की अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थीं। इसी दौरान अचानक धरती डोलने लगी, कुर्सियां हिलने लगीं और भूकंप के सायरन बज उठे। हालात को भांपते हुए राष्ट्रपति तुरंत सुरक्षा कारणों से प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर बाहर निकल गईं। उनके साथ मौजूद पत्रकार, अधिकारी और स्टाफ भी हॉल से बाहर की ओर भागते नजर आए।

मेक्सिको की राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान सेवा के अनुसार, इस भूकंप की तीव्रता 6.5 मापी गई। भूकंप का केंद्र देश के मशहूर पर्यटन और रिसॉर्ट शहर अकापुल्को के पास ग्येरेरो (Guerrero) राज्य के पहाड़ी इलाके में था। यह झटका जमीन से लगभग 35 किलोमीटर नीचे उत्पन्न हुआ, जिसकी वजह से इसका असर काफी बड़े इलाके में महसूस किया गया।


सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही सायरन बजते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगते हैं। खुद राष्ट्रपति शेनबाम ने बाद में बताया कि उन्हें अपने पैरों के नीचे जमीन हिलती हुई महसूस हुई, इसलिए उन्होंने बिना समय गंवाए पोडियम छोड़ा और बाहर निकलना सही समझा।

भूकंप के दौरान राजधानी मेक्सिको सिटी और अकापुल्को समेत कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों, दफ्तरों और होटलों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ऊंची इमारत खिलौने की तरह हिलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे भूकंप की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

हालांकि राहत की बात यह रही कि शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी बड़े जान-माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाम ने बताया कि भूकंप के तुरंत बाद उन्होंने ग्येरेरो के गवर्नर से फोन पर बात की और हालात की जानकारी ली। फिलहाल किसी बड़े हादसे या हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है।

भूकंप के बाद आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन प्रभावित इलाकों में नुकसान का आकलन कर रहा है और इमारतों की सुरक्षा जांच की जा रही है। मेक्सिको भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील देश माना जाता है और यहां पहले भी कई बार बड़े भूकंप आ चुके हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

 

