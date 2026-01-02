BMW ने 36,922 SUV वापस मंगाईं, सॉफ्टवेयर खराबी से स्टीयरिंग अपने आप हिलने की समस्या

जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने एक बड़ी सुरक्षा समस्या के चलते 36,922 SUV गाड़ियों को वापस मंगाने (Recall) का फैसला किया है। कंपनी के अनुसार, इन गाड़ियों में मौजूद सॉफ्टवेयर में गंभीर खराबी पाई गई है, जिसकी वजह से चलती गाड़ी का स्टीयरिंग...

इंटरनेशनल डेस्कः जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी BMW ने एक बड़ी सुरक्षा समस्या के चलते 36,922 SUV गाड़ियों को वापस मंगाने (Recall) का फैसला किया है। कंपनी के अनुसार, इन गाड़ियों में मौजूद सॉफ्टवेयर में गंभीर खराबी पाई गई है, जिसकी वजह से चलती गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील अचानक आगे-पीछे और दाएं-बाएं झटके से हिलने लगता है।



ड्राइविंग के दौरान बढ़ गया था हादसे का खतरा

BMW ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर खराबी के कारण ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण कमजोर हो सकता है। तेज रफ्तार या ट्रैफिक में ऐसा होने पर दुर्घटना का खतरा काफी बढ़ जाता है। कई मामलों में ड्राइवरों ने शिकायत की थी कि स्टीयरिंग बिना किसी इनपुट के अपने आप मूव करने लगता है, जिससे डर और असंतुलन की स्थिति बन जाती है।

सॉफ्टवेयर अपडेट में पाई गई गड़बड़ी

जानकारी के मुताबिक, यह समस्या गाड़ियों के इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम से जुड़ी है। एक गलत या अधूरा सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। इसी कारण BMW ने एहतियातन इन सभी गाड़ियों को रिकॉल करने का फैसला लिया है।

ग्राहकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता: BMW

BMW ने अपने बयान में कहा है कि ग्राहकों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कंपनी इस तकनीकी खामी को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए काम कर रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा न हो।