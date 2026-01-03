ECINet App: चुनाव आयोग ने 10 जनवरी तक सुधार के लिए नागरिकों से मांगे सुझाव

Main Menu

नेशनल डेस्क: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने शनिवार को देश भर के नागरिकों को अपना नया 'ECINet' ऐप डाउनलोड करने और इसके सुधार के लिए सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुझाव देने की यह खिड़की 10 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी। नागरिक ऐप के भीतर मौजूद "Submit a Suggestion" टैब के जरिए अपनी राय साझा कर सकते हैं।

एक ऐप में मिलेंगी 40 सुविधाएं

ECINet ऐप चुनाव आयोग की एक क्रांतिकारी डिजिटल पहल है। इसे करीब 40 अलग-अलग चुनावी वेबसाइटों और ऐप्स को मिलाकर एक साझा प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। अब मतदाताओं को अलग-अलग ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें मुख्य रूप से ये सेवाएं शामिल हैं:

  • Voter Helpline App (VHA): मतदाता सूची और पहचान पत्र सेवा।
  • CVIGIL: चुनावी गड़बड़ियों की शिकायत।
  • KYC (Know Your Candidate): अपने उम्मीदवार को जानें।
  • Voter Turnout: पोलिंग ट्रेंड्स और मतदान प्रतिशत।

बिहार चुनाव में हुआ सफल ट्रायल

आयोग के अनुसार इस ऐप का सफल परीक्षण बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और हालिया उपचुनावों के दौरान किया जा चुका है। ट्रायल के दौरान देखा गया कि इसके जरिए मतदान प्रतिशत के आंकड़े बहुत तेजी से उपलब्ध हुए। साथ ही, 'इंडेक्स कार्ड' (Index Cards) जो पहले महीनों में जारी होते थे, अब मतदान खत्म होने के मात्र 72 घंटों के भीतर उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

पांच राज्यों के चुनावों से पहले आधिकारिक लॉन्च

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में विकसित इस ऐप को इसी महीने (जनवरी 2026) आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। यह कदम असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले उठाया गया है। ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर उपलब्ध है।

