FD Interest Rates 2026 : इन बैंकों ने FD पर बढ़ाई ब्याज दरें, सीनियर सिटीजन को मिल रहा 8% तक रिटर्न

अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है और आप सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अभी भी एक अच्छा विकल्प है। खास बात यह है कि कुछ बैंक सीनियर सिटीज़न्स को 3 साल की FD पर 8% तक का ब्याज दे रहे हैं, जो मौजूदा समय में काफी आकर्षक...

नेशनल डेस्क : अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है और आप सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, तो फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अभी भी एक अच्छा विकल्प है। खास बात यह है कि कुछ बैंक सीनियर सिटीज़न्स को 3 साल की FD पर 8% तक का ब्याज दे रहे हैं, जो मौजूदा समय में काफी आकर्षक माना जा रहा है।

कौन दे रहा है सबसे ज्यादा ब्याज?

इस समय उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक सीनियर सिटीज़न्स को 3 साल की FD पर करीब 8% तक ब्याज दे रहे हैं। यह दरें अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक के निवेश पर लागू होती हैं, जो इन्हें सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले विकल्पों में शामिल बनाती हैं।

7.5% से 7.7% तक के अन्य अच्छे विकल्प

अगर आप थोड़ा कम लेकिन स्थिर रिटर्न चाहते हैं, तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.7% ब्याज दे रहा है। इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक (7.6%), Equitas स्मॉल फाइनेंस बैंक (7.5%) और slice स्मॉल फाइनेंस बैंक (7.5%) भी अच्छे विकल्प हैं। ये सभी बैंक सुरक्षित निवेश के साथ बेहतर रिटर्न देने की कोशिश कर रहे हैं।

TDS और टैक्स से जुड़ी जरूरी जानकारी

अगर आपकी FD से सालाना ब्याज 1 लाख रुपये से ज्यादा होता है, तो बैंक TDS काटते हैं। हालांकि यह कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं होता। आप इसे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय एडजस्ट कर सकते हैं या रिफंड के रूप में वापस पा सकते हैं। अगर आपकी कुल आय टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो Form 15H जमा करके आप TDS कटने से बच सकते हैं।