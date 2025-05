गोवा में बाढ़ का संकट! 24 घंटे में 200 मिमी से ज्यादा बारिश, दक्षिण महाराष्ट्र में भी बारिश का अलर्ट

नेशनल डेस्क: गोवा में पिछले 24 घंटों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिससे राज्य में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, गोवा में 200 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस अत्यधिक बारिश के कारण नदियाँ और नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर पानी भरने से रास्ते जाम हो गए हैं।

🚨 Floods in Goa, extremely heavy rains in last 24 hours giving more than 200 mm rains. South Maharashtra will also witness rain from this evening . pic.twitter.com/P1K9qmIW8K — Mumbai Rains (@rushikesh_agre_) May 21, 2025