Heavy Rain Alert: अगले 72 घंटे में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना, IMD ने इन जिलों में जारी किया हाई अलर्ट

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। पारा कई जगह 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है, जिससे पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 72 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत 75 जिलों में मौसम में बदलाव और घना कोहरा छाया रह सकता है।
लखनऊ और आसपास के जिलों का हाल
मंगलवार को लखनऊ में दिन के तापमान में करीब 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक गिर गया। वहीं कानपुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच समेत 40 जिलों में सुबह-सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिन इसी तरह के हालात रहेंगे। बुधवार को लखनऊ समेत 30 जिलों में कोहरे की मोटी चादर छाई रह सकती है। पूर्वांचल के कई जिलों में गुरुवार को भी घना कोहरा रहने का अनुमान है।
यातायात पर असर
घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने की संभावना है। इससे सड़क, रेल और हवाई मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हो सकती है। लोगों को यात्रा के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।
ठंडी हवाओं का कारण
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में हाल ही में हुई बर्फबारी की ठंडी हवाओं का असर अब मैदानी इलाकों तक पहुंच गया है। ये हवाएं उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में ठिठुरन बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते तक ठंड से राहत मिलने की संभावना कम है।