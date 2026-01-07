Heavy Rain Alert: अगले 72 घंटे में गरज-चमक के साथ भारी बारिश की संभावना, IMD ने इन जिलों में जारी किया हाई अलर्ट

उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। पारा कई जगह 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है, जिससे पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 72 घंटों में राजधानी लखनऊ समेत 75 जिलों में मौसम में बदलाव और घना कोहरा...