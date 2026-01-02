Heavy Rain Alert: IMD ने अगले 72 घंटे कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया

Edited By Anu Malhotra, Updated: 02 Jan, 2026 05:34 PM

नेशनल डेस्क: 2025 का मानसून पूरे देश में शानदार रहा और बारिश के नज़ारे हर जगह देखने को मिले। हालांकि कई राज्यों में ठंड भी बढ़ने लगी है, लेकिन बारिश का सिलसिला अभी थमा नहीं है। मौसम का मिज़ाज अचानक बदल गया है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 72 घंटे के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का चेतावनी अलर्ट जारी किया है।

केरल में मौसम की झलक

इस बार मानसून सबसे पहले केरल में दस्तक दे चुका था और तब से राज्य में लगातार बारिश होती रही है। फिलहाल, केरल में मौसम ने फिर से बदलाव दिखाना शुरू कर दिया है। IMD ने चेतावनी दी है कि राज्य में अगले 72 घंटे रुक-रूककर तेज बारिश हो सकती है।

तमिलनाडु का मिज़ाज

मानसून के दौरान तमिलनाडु में भी अच्छी खासी बारिश हुई थी। अब मानसून के बाद भी राज्य में बादलों की गतिविधियां जारी हैं। मौसम विभाग ने बताया कि अगले तीन दिनों में तमिलनाडु के कई हिस्सों में जोरदार बारिश होने की संभावना है।

अन्य प्रभावित राज्य

IMD के अनुसार कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी अगले 72 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी बादल जमकर बरस सकते हैं। दक्षिणी क्षेत्र के अन्य हिस्सों जैसे अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भी आगामी तीन दिनों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम का नया खेल

देश में मौसम का मिज़ाज लगातार बदल रहा है। जहां कुछ हिस्सों में ठंड ने दस्तक दी है, वहीं कई क्षेत्रों में बारिश का मज़ा अभी भी जारी है। विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 में भी मानसून और बारिश का दौर उतना ही रोमांचक रहने की संभावना है।