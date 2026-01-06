Main Menu

Heavy Rain Alert: अगले 48 घंटों तक भारी बारिश की चेतावनी, पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD का इन राज्यों में अलर्ट

06 Jan, 2026 08:35 PM

मानसून के बाद भी देश के कई हिस्सों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। केरल और तमिलनाडु में लगातार बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है।...

नेशनल डेस्कः मानसून के इस सीज़न में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिली और यह सीज़न सामान्य से शानदार रहा। मानसून के बाद भी कई राज्यों में रुक-रुककर बारिश जारी है। पहले अनुमान था कि मानसून के बाद बारिश बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं, देश के कई राज्यों में अब कड़ाके की ठंड भी पड़ने लगी है। 2025 में भारी बारिश देखने को मिली थी और 2026 में भी मौसम विशेषज्ञों के अनुसार भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले 48 घंटे के लिए कई राज्यों में भारी बारिश के साथ कड़ाके की ठंड का अलर्ट जारी किया है।

केरल
केरल में इस बार मानसून की सबसे पहले दस्तक हुई थी। मानसून के दौरान राज्य में लगातार बारिश हुई और अब भी रुक-रुककर बारिश जारी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए केरल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

तमिलनाडु
तमिलनाडु में मानसून का सीज़न इस बार काफी बेहतर रहा और राज्य में जोरदार बारिश हुई। मानसून के बाद भी राज्य में रुक-रुककर बारिश जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी।

अन्य राज्यों में मौसम का हाल
भारतीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में कुछ जगहों पर बर्फबारी की संभावना भी है। इसके अलावा कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में भी अगले 48 घंटे के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। जम्मू-कश्मीर, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, माहे और कराईकल में भी अगले 48 घंटे में मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है। देशभर में मौसमी बदलाव के कारण लोगों को अगले दो दिनों में बारिश और ठंड के लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।

