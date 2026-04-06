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ईरान जंग पर भारतीय राजनयिक ने कहा- अमेरिका का रवैया घमंडी व “दुर्भाग्यपूर्ण”, बेकाबू हो सकते हालात

Edited By Updated: 06 Apr, 2026 05:00 PM

former diplomat kp fabian says us comment on hormuz most unfortunate

पूर्व राजनयिक KP Fabian ने अमेरिका के रुख को “अहंकारी और दुर्भाग्यपूर्ण” बताया। Donald Trump की भाषा और फैसलों पर सवाल उठाए। ईरान की सैन्य क्षमता को भी स्वीकार किया और कहा कि हालात अनियंत्रित होने का खतरा बना हुआ है।

International Desk: पूर्व भारतीय राजनयिक KP Fabian ने अमेरिका के मौजूदा रुख पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का व्यवहार “दुर्भाग्यपूर्ण” है और उसमें साफ तौर पर अहंकार दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि ईरान को कमजोर समझना सही नहीं है। उनके मुताबिक, ईरान ने अपनी क्षमता दिखाई है और कुछ अमेरिकी विमानों को गिराने में भी सफल रहा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

 

Donald Trump को लेकर उन्होंने कहा कि उनके बयानों और भाषा से लगता है कि उनका संतुलन कमजोर हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप बार-बार अपनी डेडलाइन बदल रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो सकती है। फैबियन ने अमेरिका पर अंतरराष्ट्रीय कानून की अनदेखी का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब अमेरिका खुले तौर पर नागरिक ठिकानों पर हमले की बात करता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है और इससे वैश्विक नियमों की अवहेलना होती है।

 

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उन्होंने यह भी बताया कि ईरान भारत के साथ अपने संबंध मजबूत रखना चाहता है और BRICS के मंच के जरिए भारत से सक्रिय भूमिका निभाने की उम्मीद कर रहा है। इस बीच, युद्ध को रोकने के लिए एक नई योजना भी सामने आई है, जिसमें सीजफायर और Strait of Hormuz को खोलने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि, हालात अभी भी अनिश्चित हैं और आगे क्या होगा, यह काफी हद तक अमेरिका के अगले कदम पर निर्भर करेगा।
 

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