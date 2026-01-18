Interest-Free Loan Scheme: इस राज्य के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी: अब बिना ब्याज के मिलेगा 10 लाख तक का लोन

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 18 Jan, 2026 12:08 PM

Interest-Free Loan Scheme: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उद्यमी बनाने की दिशा में अपने सबसे महत्वाकांक्षी कदम की विस्तृत रूपरेखा पेश कर दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 12 जनवरी को लॉन्च की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन अब उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने जारी कर दी है। इस योजना का लक्ष्य राज्य के 1 लाख युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देना है।

बिना ब्याज मिलेगा लोन: सरकार भरेगी पूरा इंटरेस्ट

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि यह योजना युवाओं को आर्थिक बोझ से पूरी तरह मुक्त रखेगी। योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि युवाओं को जो ऋण (Loan) दिया जाएगा उस पर लगने वाले ब्याज का 100% भुगतान राज्य सरकार खुद करेगी।

योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता

ऋण राशि: विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Service) और व्यापार (Trade) क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये तक का ऋण।

मार्जिन मनी: सरकार ₹50,000 तक की मार्जिन मनी (शुरुआती पूंजी सहायता) भी देगी।

अतिरिक्त लाभ: CGTMSE शुल्क (गारंटी शुल्क) का पुनर्भरण भी सरकार द्वारा किया जाएगा जिससे युवाओं को बिना किसी गारंटी की चिंता के लोन मिल सकेगा।

योग्यता के आधार पर तय की गई ऋण राशि

योजना को इस तरह डिजाइन किया गया है कि शैक्षणिक योग्यता के अनुसार युवाओं को अधिक लाभ मिले। इसे दो श्रेणियों में बांटा गया है:

1. 8वीं से 12वीं पास युवाओं के लिए:

सेवा एवं व्यापार: ₹3.5 लाख तक का लोन।

मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण): ₹7.5 लाख तक का लोन।

मार्जिन मनी: ₹35,000 तक की सहायता।

2. स्नातक (Graduate), ITI या उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए:

सेवा एवं व्यापार: ₹5 लाख तक का लोन।

मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण): ₹10 लाख तक का लोन।

मार्जिन मनी: ₹50,000 तक की सहायता।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के लिए आवेदन पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होंगे। जल्द ही एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया जाएगा जहां युवा घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को केवल नौकरी पाने वाला नहीं बल्कि जॉब गिवर (नौकरी देने वाला) बनाना है।