Aadhaar Card Alert: कहीं आपके आधार पर तो नहीं लिया गया फर्जी लोन? मिनटों में मोबाइल से ऐसे करें चेक

नेशनल डेस्क: आज के डिजिटल युग में आधार कार्ड जितना जरूरी बन गया है, उतना ही उससे जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग अनजाने में अपने नाम पर लिए गए फर्जी लोन का शिकार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति का पता अक्सर तब चलता है जब अचानक बैंक से रिकवरी कॉल आने लगती है, कानूनी नोटिस मिल जाता है या फिर क्रेडिट स्कोर अचानक गिर जाता है। राहत की बात यह है कि थोड़ी सी सतर्कता और समय पर जांच करके आप घर बैठे ही यह पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कोई लोन चल रहा है या नहीं, और बड़ी परेशानी से खुद को बचा सकते हैं।



आधार से जुड़े फर्जी लोन का बढ़ता खतरा

आधार कार्ड आज बैंकिंग, मोबाइल सिम, बीमा और सरकारी योजनाओं जैसी कई सेवाओं से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से अगर किसी के हाथ आपकी आधार से जुड़ी जानकारी लग जाती है, तो वह उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। कई मामलों में ठग लोगों के नाम पर लोन ले लेते हैं और पीड़ित व्यक्ति को इसकी भनक तक नहीं लगती। जब बैंक की ओर से कॉल या नोटिस आने लगते हैं, तब जाकर लोगों को इस धोखाधड़ी का पता चलता है। खासकर वे लोग ज्यादा जोखिम में होते हैं जिन्होंने कहीं आधार की कॉपी, नंबर या ओटीपी साझा किया होता है। इसलिए अब हर व्यक्ति के लिए समय-समय पर अपने रिकॉर्ड की जांच करना बेहद जरूरी हो गया है।



क्रेडिट रिपोर्ट और CIBIL से ऐसे करें चेक

अपने नाम पर कोई लोन है या नहीं, यह जानने का सबसे भरोसेमंद तरीका क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करना है। इसके लिए आप CIBIL, Experian या Equifax जैसी क्रेडिट एजेंसियों की वेबसाइट पर जाकर अपनी फ्री क्रेडिट रिपोर्ट देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर www.cibil.com पर जाकर पैन कार्ड, आधार नंबर और कुछ जरूरी जानकारी भरने के बाद आपकी पूरी क्रेडिट हिस्ट्री सामने आ जाती है। इसमें आपके नाम पर चल रहे सभी लोन और क्रेडिट कार्ड की जानकारी होती है। अगर रिपोर्ट में ऐसा कोई लोन दिखाई दे, जिसे आपने कभी नहीं लिया, तो यह फर्जीवाड़े का संकेत हो सकता है।



आधार और बैंक अकाउंट से लोन स्टेटस कैसे देखें

इसके अलावा कई बैंक और एनबीएफसी अपने ग्राहकों को आधार नंबर के जरिए लोन स्टेटस देखने की सुविधा भी देते हैं। इसके लिए संबंधित बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करना होता है। आधार नंबर डालने और ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करने के बाद आपके नाम से जुड़े सभी लोन की जानकारी दिखाई देने लगती है। अगर यहां कोई अनजान लोन नजर आए, तो बिना देर किए बैंक से संपर्क करना जरूरी होता है। यह तरीका काफी आसान और तेज माना जाता है।

अगर जांच में आपके नाम पर कोई फर्जी लोन सामने आता है, तो तुरंत कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। आप भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक पोर्टल https://sachet.rbi.org.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां पूरे मामले की जानकारी भरकर शिकायत सबमिट की जा सकती है। इसके साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर क्राइम सेल में भी रिपोर्ट दर्ज कराना जरूरी होता है। समय रहते की गई शिकायत से आपका क्रेडिट रिकॉर्ड खराब होने से बच सकता है और आर्थिक नुकसान भी टल सकता है।



आधार की सुरक्षा से ही बचेगा आपका पैसा

आधार से जुड़ी जानकारी की सुरक्षा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बिना जरूरत किसी के साथ आधार नंबर, ओटीपी या उसकी कॉपी साझा करना भारी पड़ सकता है। हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट और ऐप पर ही आधार से जुड़ी जानकारी डालें और नियमित रूप से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करते रहें। डिजिटल दौर में थोड़ी सी सावधानी आपको बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है और आपकी वित्तीय सुरक्षा बनाए रख सकती है।