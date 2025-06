Very Heavy Rain: 19 से 22 जून के बीच 20 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, कुछ क्षेत्रों में रेड और ऑरेंज अलर्ट भी लागू

नई दिल्ली : देश के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने देश के उत्तर, मध्य, पूर्व और दक्षिणी राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कुछ क्षेत्रों में रेड और ऑरेंज अलर्ट भी लागू किया गया है। यह मॉनसूनी बारिश कृषि के लिए राहत तो है, लेकिन जनजीवन पर असर डालने की भी आशंका जताई जा रही है।

इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, 19 से 22 जून के बीच मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, झारखंड, बिहार, ओडिशा और गंगा के मैदानी इलाकों समेत 20 राज्यों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 19, 22 और 23 जून को भारी बारिश हो सकती है। विशेष रूप से ओडिशा और झारखंड में आज और कल के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी वहां के लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है।

Heavy rainfall warning for next 7 days

