हो जाएं सावधान! तेजी से फैल रहा ये संक्रमण, अब तक 82 लोगों की जा चुकी है जान

Hepatitis A Symptoms: दक्षिण भारतीय राज्य केरल इस समय एक गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है। राज्य में हेपेटाइटिस ए (Hepatitis A) के मामलों में आई अचानक बाढ़ ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 31,536 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं जबकि इस संक्रमण के कारण 82 लोगों की जान जा चुकी है। दूषित पानी और साफ-सफाई की कमी इस आउटब्रेक की मुख्य वजह मानी जा रही है।
क्या है Hepatitis A?
हेपेटाइटिस ए एक अत्यधिक संक्रामक लिवर का संक्रमण है जो हेपेटाइटिस ए वायरस (HAV) के कारण होता है। यह वायरस सीधे लिवर पर हमला करता है और वहां सूजन पैदा कर देता है।
कैसे फैलता है? यह वायरस मुख्य रूप से 'फेकल-ओरल' मार्ग से फैलता है। यानी जब कोई व्यक्ति ऐसे भोजन या पानी का सेवन करता है जो संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित हो।
जोखिम वाले क्षेत्र: जिन इलाकों में शौचालयों की खराब व्यवस्था है या पीने के पानी के स्रोत खुले हैं वहां यह तेजी से फैलता है।
हेपेटाइटिस ए के प्रमुख लक्षण
संक्रमण के संपर्क में आने के कुछ हफ्तों बाद इसके लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं। यदि आपको नीचे दिए गए लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें:
अत्यधिक थकान: बिना किसी मेहनत के शरीर में भारी कमजोरी और सुस्ती रहना।
पेट में दर्द: पसलियों के ठीक नीचे और पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से (जहां लिवर होता है) में दर्द।
पीलिया (Jaundice): त्वचा और आंखों के सफेद हिस्से का पीला पड़ जाना।
पाचन संबंधी समस्याएं: जी मिचलाना, उल्टी आना, भूख न लगना और गहरे रंग का पेशाब आना।
अन्य: जोड़ों में दर्द, त्वचा पर खुजली और हल्का बुखार।
बचाव के उपाय: खुद को कैसे सुरक्षित रखें?
हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए सबसे जरूरी है अपनी स्वच्छता और खान-पान पर ध्यान देना:
टीकाकरण (Vaccination): हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन इस बीमारी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है।
साफ पानी: हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। खुले स्रोतों या टैप वाटर से सीधे पानी पीने से बचें।
भोजन की स्वच्छता: कच्चा या अधपका मांस और सीफूड खाने से परहेज करें। फल और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह धोएं।
व्यक्तिगत स्वच्छता: खाना खाने से पहले और शौचालय के उपयोग के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं। अपनी निजी चीजें (जैसे तौलिया, टूथब्रश) किसी से साझा न करें।
सुरक्षित व्यवहार: संक्रमित व्यक्ति दूसरों के लिए खाना न बनाए और सुरक्षित शारीरिक संबंध सुनिश्चित करें।