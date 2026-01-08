हो जाएं सावधान! तेजी से फैल रहा ये संक्रमण, अब तक 82 लोगों की जा चुकी है जान

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 08 Jan, 2026 11:41 AM

Hepatitis A Symptoms: दक्षिण भारतीय राज्य केरल इस समय एक गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है। राज्य में हेपेटाइटिस ए (Hepatitis A) के मामलों में आई अचानक बाढ़ ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 31,536 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं जबकि इस संक्रमण के कारण 82 लोगों की जान जा चुकी है। दूषित पानी और साफ-सफाई की कमी इस आउटब्रेक की मुख्य वजह मानी जा रही है।

क्या है Hepatitis A?

हेपेटाइटिस ए एक अत्यधिक संक्रामक लिवर का संक्रमण है जो हेपेटाइटिस ए वायरस (HAV) के कारण होता है। यह वायरस सीधे लिवर पर हमला करता है और वहां सूजन पैदा कर देता है।

हेपेटाइटिस ए के प्रमुख लक्षण

संक्रमण के संपर्क में आने के कुछ हफ्तों बाद इसके लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं। यदि आपको नीचे दिए गए लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें:

अत्यधिक थकान: बिना किसी मेहनत के शरीर में भारी कमजोरी और सुस्ती रहना। पेट में दर्द: पसलियों के ठीक नीचे और पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से (जहां लिवर होता है) में दर्द। पीलिया (Jaundice): त्वचा और आंखों के सफेद हिस्से का पीला पड़ जाना। पाचन संबंधी समस्याएं: जी मिचलाना, उल्टी आना, भूख न लगना और गहरे रंग का पेशाब आना। अन्य: जोड़ों में दर्द, त्वचा पर खुजली और हल्का बुखार।

बचाव के उपाय: खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए सबसे जरूरी है अपनी स्वच्छता और खान-पान पर ध्यान देना: