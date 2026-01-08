Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | हो जाएं सावधान! तेजी से फैल रहा ये संक्रमण, अब तक 82 लोगों की जा चुकी है जान

हो जाएं सावधान! तेजी से फैल रहा ये संक्रमण, अब तक 82 लोगों की जा चुकी है जान

Edited By Updated: 08 Jan, 2026 11:41 AM

hepatitis a wreaks havoc in kerala the infection is spreading rapidly

दक्षिण भारतीय राज्य केरल इस समय एक गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है। राज्य में हेपेटाइटिस ए (Hepatitis A) के मामलों में आई अचानक बाढ़ ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 31,536 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं जबकि इस...

Hepatitis A Symptoms: दक्षिण भारतीय राज्य केरल इस समय एक गंभीर स्वास्थ्य संकट से जूझ रहा है। राज्य में हेपेटाइटिस ए (Hepatitis A) के मामलों में आई अचानक बाढ़ ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 31,536 लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं जबकि इस संक्रमण के कारण 82 लोगों की जान जा चुकी है। दूषित पानी और साफ-सफाई की कमी इस आउटब्रेक की मुख्य वजह मानी जा रही है।

PunjabKesari

क्या है Hepatitis A? 

हेपेटाइटिस ए एक अत्यधिक संक्रामक लिवर का संक्रमण है जो हेपेटाइटिस ए वायरस (HAV) के कारण होता है। यह वायरस सीधे लिवर पर हमला करता है और वहां सूजन पैदा कर देता है।

PunjabKesari

हेपेटाइटिस ए के प्रमुख लक्षण

संक्रमण के संपर्क में आने के कुछ हफ्तों बाद इसके लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं। यदि आपको नीचे दिए गए लक्षण महसूस हों, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें:

  1. अत्यधिक थकान: बिना किसी मेहनत के शरीर में भारी कमजोरी और सुस्ती रहना।

  2. पेट में दर्द: पसलियों के ठीक नीचे और पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से (जहां लिवर होता है) में दर्द।

  3. पीलिया (Jaundice): त्वचा और आंखों के सफेद हिस्से का पीला पड़ जाना।

  4. पाचन संबंधी समस्याएं: जी मिचलाना, उल्टी आना, भूख न लगना और गहरे रंग का पेशाब आना।

  5. अन्य: जोड़ों में दर्द, त्वचा पर खुजली और हल्का बुखार।

PunjabKesari

बचाव के उपाय: खुद को कैसे सुरक्षित रखें?

हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए सबसे जरूरी है अपनी स्वच्छता और खान-पान पर ध्यान देना:

  • टीकाकरण (Vaccination): हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन इस बीमारी से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है।

  • साफ पानी: हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। खुले स्रोतों या टैप वाटर से सीधे पानी पीने से बचें।

  • भोजन की स्वच्छता: कच्चा या अधपका मांस और सीफूड खाने से परहेज करें। फल और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह धोएं।

  • व्यक्तिगत स्वच्छता: खाना खाने से पहले और शौचालय के उपयोग के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं। अपनी निजी चीजें (जैसे तौलिया, टूथब्रश) किसी से साझा न करें।

  • सुरक्षित व्यवहार: संक्रमित व्यक्ति दूसरों के लिए खाना न बनाए और सुरक्षित शारीरिक संबंध सुनिश्चित करें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!