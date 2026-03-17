LPG price hike: कीमत बढ़ोतरी के बाद इतने में मिल रहा है LPG सिलेंडर, यहां देखें पूरी लिस्ट

होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण भारत में LPG सप्लाई प्रभावित हुई है। 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में 60 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। देश में घरेलू LPG की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमर्शियल सप्लाई...

नेशनल डेस्कः हाल ही में होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के चलते भारत में घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। ईरान के दक्षिणी तट के पास स्थित यह रणनीतिक जल मार्ग दुनिया के करीब 20% तेल और गैस की आपूर्ति का केंद्र है। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के चल रहे संघर्ष ने जहाजों की आवाजाही पर असर डाला है, जिससे LPG की सप्लाई बाधित हुई और कीमतें बढ़ गईं।

भारत अपनी रसोई गैस की लगभग 60% जरूरत आयात पर निर्भर करता है। इनमें से करीब 90% गैस मिडिल ईस्ट देशों से आती है और इसके लिए होर्मुज स्ट्रेट एक अहम मार्ग है। इस जल मार्ग पर अड़चन के कारण घरेलू LPG की उपलब्धता प्रभावित हुई है। हाल ही में 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में 60 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।

प्रमुख शहरों में LPG सिलेंडर की कीमतें

देश के विभिन्न राज्यों में टैक्स और ढुलाई के खर्च के अनुसार LPG की कीमतें अलग-अलग हैं। 17 मार्च 2026 तक 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतें प्रमुख शहरों में इस प्रकार हैं:

देश के अलग-अलग राज्यों में टैक्स और ढुलाई की लागत में अंतर होने के कारण LPG सिलेंडर की कीमतें भी भिन्न हैं। 17 मार्च 2026 तक 14.2 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम प्रमुख शहरों में अलग-अलग स्तर पर दर्ज किए गए हैं। पटना में इसकी कीमत ₹1,002.50 है, जबकि नई दिल्ली में ₹913.00, बेंगलुरु में ₹915.50 और मुंबई में ₹912.50 है। चेन्नई में यह ₹928.50, कोलकाता में ₹939.00, गुरुग्राम में ₹921.50, लखनऊ में ₹950.50, नोएडा में ₹910.50 और हैदराबाद में ₹965.00 तक पहुंच गई है।

सरकार ने उठाए कदम

भारतीय सरकार का कहना है कि घरेलू LPG की कमी नहीं है। हालांकि, कमर्शियल सप्लाई में कमी के चलते होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर असर पड़ा है। सरकार ने मांग और आपूर्ति के संतुलन को बनाए रखने के लिए रिफाइनरी कंपनियों से उत्पादन बढ़ाने और वितरण नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। जरूरी क्षेत्रों जैसे अस्पताल, स्कूल, डेयरी और रेस्टोरेंट के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई OMCs के माध्यम से सीधे मिलती रहे।

सिलेंडर बुकिंग पर नई नीति

देश में घरेलू LPG सिलेंडर बुक करने का अंतराल 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। इसके कारण कई जगह सिलेंडरों की कालाबाजारी और डिलीवरी में देरी की शिकायतें सामने आई हैं। उपभोक्ता किसी भी मनमानी या अधिक कीमत लेने की कोशिश के खिलाफ सीधे गैस कंपनी की आधिकारिक हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।