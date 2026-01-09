Main Menu

Gold Price को लेकर HSBC की रिपोर्ट, अगले कुछ महीनों में इतनी बढ़ सकती हैं कीमतें

Edited By Updated: 09 Jan, 2026 04:51 PM

hsbc report gold prices could rise this much in the next few months

सोने की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है और फिलहाल इसके थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता, कमजोर डॉलर, भू-राजनीतिक तनाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग से सोने को मजबूती मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने...

सोने के दामों में बनी तेजी फिलहाल रुकती नजर नहीं आ रही है।। जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी दोनों ही नई ऊंचाई छू सकते हैं। साल 2025 में इन कीमती धातुओं ने शानदार प्रदर्शन किया था और 2026 में भी इनके मजबूत बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चल रही आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल सोने-चांदी के लिए अनुकूल माहौल बना रही है।

HSBC की रिपोर्ट

HSBC रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 के पहले छह महीनों में ही सोने की कीमत 5,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर को पार कर सकती है। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना करीब 4,471 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रहा है। बैंक का मानना है कि पिछले साल की तरह इस साल भी सोने में मजबूती बनी रह सकती है, हालांकि बीच-बीच में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है।

क्यों बनी रहेगी तेजी?

HSBC के अनुसार, सोने में तेजी का सबसे बड़ा कारण सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग है। कमजोर अमेरिकी डॉलर, नीतियों को लेकर अनिश्चितता और बढ़ते वित्तीय घाटे निवेशकों को सोने की ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसके अलावा, वैश्विक तनाव भी सोने को सहारा दे रहे हैं। यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट में तनाव, अमेरिका-चीन के बीच टकराव और वेनेजुएला से जुड़ी घटनाओं ने बुलियन बाजार को मजबूती दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक, चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग और चीन द्वारा निर्यात पर लगाई जा रही पाबंदियां भी आने वाले समय में कीमतों को और ऊपर ले जा सकती हैं।

केंद्रीय बैंकों की खरीदारी भी सहारा

कई देशों के केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। खासतौर पर चीन अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने में जुटा है। हालांकि, HSBC का कहना है कि ऊंची कीमतों के कारण इस साल केंद्रीय बैंकों की खरीदारी पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती है।

आगे नरमी भी संभव

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2026-27 के दौरान सोने की खदानों से उत्पादन बढ़ सकता है और रीसाइक्लिंग में भी तेजी आ सकती है। अगर सप्लाई बढ़ती है, तो आगे चलकर कीमतों में थोड़ी नरमी आ सकती है। यह गिरावट निवेशकों के लिए खरीदारी का मौका बन सकती है।

आज के ताजा भाव

9 जनवरी को घरेलू बाजार में भी सोने-चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। MCX पर 24 कैरेट सोना 1,38,419 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की कीमत करीब 2,48,447 रुपये प्रति किलो बनी हुई है। हालांकि इस साल कीमतों में कुछ उतार-चढ़ाव जरूर आया है, लेकिन कुल मिलाकर रुझान अब भी सकारात्मक बना हुआ है।

 


 

