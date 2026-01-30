Main Menu

हंसी-मज़ाक में पति ने कहा, ‘बंदरिया’- तिलमिला कर माॅडल पत्नी ने लगा ली फांसी

30 Jan, 2026

husband jokingly called her monkey enraged wife hanged herself

सआदतगंज की रहने वाली तनु सिंह ने चार साल पहले राहुल श्रीवास्तव के साथ प्रेम विवाह किया था। दोनों की जिंदगी सामान्य चल रही थी। बुधवार का दिन भी आम दिनों की तरह शुरू हुआ था। पूरा परिवार सीतापुर में एक पारिवारिक समारोह से लौटकर आया था। घर में राहुल,...

नेशनल डेस्क: लखनऊ के तकरोही (इंदिरा नगर) इलाके में एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने हंसी-खुशी भरे माहौल को मातम में बदल दिया। महज एक शब्द के उपहास ने एक महिला को इस कदर आहत किया कि उसने मौत को गले लगा लिया।

क्या है पूरा मामला?

सआदतगंज की रहने वाली तनु सिंह ने चार साल पहले राहुल श्रीवास्तव के साथ प्रेम विवाह किया था। दोनों की जिंदगी सामान्य चल रही थी। बुधवार का दिन भी आम दिनों की तरह शुरू हुआ था। पूरा परिवार सीतापुर में एक पारिवारिक समारोह से लौटकर आया था। घर में राहुल, तनु, उनकी बहन अंजलि और छोटा बच्चा अभय मौजूद थे। सभी साथ बैठकर हंसी-मजाक कर रहे थे। इसी बीच, राहुल ने हल्के-फुल्के अंदाज में अपनी पत्नी तनु को 'बंदरिया' कहकर चिढ़ा दिया। तनु, जो अपनी सुंदरता और लुक्स को लेकर काफी संजीदा थी और मॉडलिंग में रुचि रखती थी, को यह बात चुभ गई। वह इस मजाक को सहन नहीं कर पाई और गुस्से में खुद को कमरे में बंद कर लिया।

मजाक से मातम तक का सफर

परिजनों ने सोचा कि यह आम पति-पत्नी की नोकझोंक है और तनु का गुस्सा कुछ देर में शांत हो जाएगा। राहुल खाना लेने बाहर चला गया। जब वह लौटा और तनु को भोजन के लिए आवाज दी गई, तो अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। अनहोनी की आशंका होने पर जब खिड़की से झांककर देखा गया, तो मंजर भयानक था। तनु रोशनदान के सहारे फंदे पर झूल रही थी।

  •  शादी का सफर: तनु और राहुल की मुलाकात एक मित्र के जरिए हुई थी, जो बाद में प्यार और फिर परिवारों की रजामंदी से शादी में बदली।

  • संवेदनशीलता: मृतका की बहन अंजलि के अनुसार, तनु अपने लुक और मॉडलिंग के प्रति बहुत जुनूनी थी, शायद इसीलिए मजाक उसके स्वाभिमान पर चोट कर गया।

  • अस्पताल में जवाब: आनन-फानन में दरवाजा तोड़कर उसे लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

पुलिसिया कार्रवाई

स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर ली है। फिलहाल मायके या ससुराल पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस आत्मघाती कदम के पीछे सिर्फ यही एक वजह थी या कोई और मानसिक तनाव।

