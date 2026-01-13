Main Menu

India US Trade: ट्रंप की नई 'टैरिफ सर्जिकल स्ट्राइक', ईरान से दोस्ती भारत को पड़ेगी 75% महंगी! क्या टूटेगी व्यापार की कमर?

Edited By Updated: 13 Jan, 2026 02:46 PM

india us trade friendship with iran will cost india 75 more

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी 'टैरिफ डिप्लोमेसी' से दुनिया को चौंका दिया है। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने ईरान सरकार पर दबाव बनाने के लिए उसके व्यापारिक साझेदारों को निशाना बनाया है। ट्रंप ने साफ किया है कि ईरान से...

India US Trade: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी 'टैरिफ डिप्लोमेसी' से दुनिया को चौंका दिया है। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने ईरान सरकार पर दबाव बनाने के लिए उसके व्यापारिक साझेदारों को निशाना बनाया है। ट्रंप ने साफ किया है कि ईरान से व्यापार करने वाले देशों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे महंगे हो जाएंगे।

भारत पर कैसे होगा दोहरा हमला?

भारत के लिए यह खबर चिंताजनक है क्योंकि अमेरिका पहले ही रूसी तेल और अन्य मुद्दों को लेकर भारतीय सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगा चुका है। यदि ईरान के साथ व्यापार के कारण 25% का नया शुल्क जुड़ता है, तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिका में कुल 75% तक टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। इससे अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान काफी महंगे हो जाएंगे।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

भारत-ईरान व्यापार के प्रमुख आंकड़े

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और ईरान के बीच कुल व्यापार करीब 1.68 अरब डॉलर (लगभग 15,000 करोड़ रुपये) रहा।

  • भारत क्या बेचता है: चावल (बासमती), चाय, चीनी, दवाएं और ऑर्गेनिक केमिकल्स।
  • भारत क्या खरीदता है: सूखे मेवे (पिस्ता, खजूर), ऑर्गेनिक केमिकल्स और मिनरल फ्यूल।
  • ईरान को होने वाले निर्यात में ऑर्गेनिक केमिकल्स की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा (करीब 512 मिलियन डॉलर) रही है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी निगाहें

इस हफ्ते बुधवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। कोर्ट यह तय करेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा इस तरह से वैश्विक टैरिफ लगाना संवैधानिक है या नहीं। अगर फैसला ट्रंप के खिलाफ जाता है, तो भारत समेत चीन, तुर्की और यूएई जैसे देशों को बड़ी राहत मिल सकती है।

