सर्दियों में बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा, भारतीय डाॅक्टर ने बचाव के लिए बताए ये रामबाण इलाज

नेशनल डेस्क : पिछले कुछ वर्षों में हार्ट अटैक के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, साल 2023 में दुनियाभर में दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण करीब 1.98 करोड़ लोगों की मौत हुई। भारत में भी हृदय रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि गर्मियों की तुलना में सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा अधिक होता है।

दिल्ली के एक प्रोफेसर के मुताबिक, ठंड के मौसम में हार्ट की सेहत को लेकर ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। कम तापमान के कारण शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है।

खानपान पर दें खास ध्यान

डॉ. बताते हैं कि सर्दियों में तला-भुना और ज्यादा फैट वाला खाना हार्ट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस मौसम में हरी सब्जियां, फल और फाइबर युक्त आहार को डाइट में शामिल करना चाहिए। फल और सब्जियां न सिर्फ दिल को स्वस्थ रखती हैं, बल्कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करती हैं।

रोजाना एक्सरसाइज है जरूरी

अक्सर ठंड में लोग आलसी हो जाते हैं और एक्सरसाइज से बचने लगते हैं, लेकिन यह आदत दिल के लिए खतरनाक हो सकती है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि सर्दियों में भी रोजाना 15 से 20 मिनट हल्की एक्सरसाइज जरूर करें। बाहर ठंड में जाने से बचें और घर के अंदर ही हल्की कार्डियो एक्सरसाइज, योग या प्राणायाम करें। अचानक भारी वर्कआउट करने से बचना चाहिए।

सर्दियों में हार्ट अटैक क्यों बढ़ता है?

ठंड में ब्लड वेसल्स सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा शारीरिक गतिविधि कम होना और गलत खानपान भी हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है। खासतौर पर हार्ट मरीजों और हाई बीपी से जूझ रहे लोगों को इस मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।



